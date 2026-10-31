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Η ένταση σημάδεψε τη συζήτηση για τα προβλήματα του νοσοκομείου Χανίων, στην οποία συμμετείχαν η Ντόρα Μπακογιάννη και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας περιέγραφε τις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών του νοσοκομείου. Όπως ανέφερε, τα προβλήματα αναμένεται να αντιμετωπιστούν μέσα στον Νοέμβριο ή, το αργότερο, έως τον Ιανουάριο.

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Νωρίτερα, η κυρία Μπακογιάννη είχε σχολιάσει ότι η συζήτηση εξελισσόταν σε γόνιμο διάλογο και ότι τελικά δεν επρόκειτο για «σόου Άδωνι – Πολάκη», όπως χαρακτηριστικά είπε. Παράλληλα, σημείωσε ότι και η ίδια θα επιθυμούσε να διατεθούν δύο δισεκατομμύρια ευρώ για το νοσοκομείο, ωστόσο υπογράμμισε ότι χρειάζεται να αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα τα άμεσα προβλήματα.

Στην τοποθέτησή της αναφέρθηκε ακόμη στην ανάγκη να συμβάλουν και όσοι ωφελούνται από τη λειτουργία του νοσοκομείου, ενώ μίλησε για τη δυνατότητα δημιουργίας ενός ευρύτερου campus υγείας στην έκταση περίπου 20 στρεμμάτων που βρίσκεται δίπλα στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Την ώρα που μιλούσε, μία από τις παριστάμενες την διέκοψε, προκαλώντας την έντονη αντίδρασή της.

«Κλείστο ρε πουλάκι μου το στόμα σου ένα λεπτό, κλείστο», είπε η Ντόρα Μπακογιάννη, με τη γυναίκα να αντιδρά και να τη ρωτά: «Σε ποιον μιλάτε έτσι;».

Η βουλευτής επανέλαβε τότε: «Κλείστο, μιλάω».

Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγα λεπτά νωρίτερα είχε προηγηθεί και άλλη αντιπαράθεση της Ντόρας Μπακογιάννη με παριστάμενο, ο οποίος επίσης είχε διακόψει την τοποθέτησή της.