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Συμβαίνουν κι αυτά.

Μια ασυνήθιστη σκηνή καταγράφηκε στην Αδριανούπολη της Τουρκίας, όταν ένα αυτοκίνητο έμεινε από καύσιμα στη μέση της διαδρομής.

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Ο οδηγός βρήκε έναν μάλλον απρόσμενο τρόπο να φτάσει μέχρι το κοντινό πρατήριο καυσίμων, καθώς τη βοήθειά του προσέφερε μια διερχόμενη άμαξα.

Έτσι, το αυτοκίνητο ρυμουλκήθηκε από την άμαξα μέχρι το βενζινάδικο, με το περιστατικό να καταγράφεται σε βίντεο και να προκαλεί εντύπωση. Μια εικόνα που αποδεικνύει πως, μερικές φορές, οι λύσεις στα απρόοπτα της καθημερινότητας είναι οι πιο απρόσμενες.