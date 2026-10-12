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Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε τη χαοτική κατάσταση και την απάθεια του δράστη, ο οποίος επιχείρησε να εγκαταλείψει το σημείο πριν τον ακινητοποιήσουν πολίτες.

Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τον οδηγό, καθώς το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε έδειξε συγκέντρωση αλκοόλ σημαντικά ανώτερη από το επιτρεπτό όριο.

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Τη σοκαριστική στιγμή κατά την οποία μεθυσμένος οδηγός «μπούκαρε» με το αυτοκίνητό του σε ουζερί στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, τραυματίζοντας 3 άτομα, περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας.

Ειδικότερα, η κυρία Νίκη, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση σημείωσε αρχικά ότι «καθίσαμε, φάγαμε, διασκεδάζαμε και ξαφνικά βλέπουμε το αυτοκίνητο να έρχεται κατά πάνω μου. Δηλαδή, το είδα όλο το σκηνικό. Δεν μπόρεσε κανένας να αντιδράσει, δεν προλαβαίναμε να κάνουμε κάτι».

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Η ίδια, αφού βρέθηκε πεσμένη στο έδαφος, τραυματισμένη στο κεφάλι και στα πλευρά, σημείωσε ότι εκείνη τη στιγμή «επικρατούσε ένα χάος, βασικά πανζουρλισμός. Όλα τα τραπέζια φύγανε, οι ζαρντινιέρες σπάσανε, το τραπέζι που καθόμουν εγώ διαλύθηκε».

«Ένας δήμιος που βγήκε έξω να αφαιρέσει ζωές»

«Ο τύπος σαν να μη συμβαίνει τίποτα, μιλούσε στο κινητό του, πήγε να φύγει. Γίνεται η ζημιά βάζει όπισθεν και πάει να φύγει. Τον σταμάτησαν τα παιδιά και του πήραν τα κλειδιά από το αυτοκίνητο» σημείωσε η κα Νίκη και για τον οδηγό και προσθέτει: «Κινηματογραφική ταινία ήταν αυτό»

Αναφερόμενη στον οδηγό επεσήμανε ότι «Δεν μίλησε καθόλου. Ήταν στον κόσμο του. Ήταν πολύ πιωμένος. Ένας αναίσθητος. Ούτε μια συγγνώμη ούτε να ρωτήσει τι έγινε, πώς έγινε, λίγο ενδιαφέρον. Ένας δήμιος που βγήκε έξω να αφαιρέσει ζωές. Έτσι τον βλέπω σαν δήμιο»

Όπως τόνισε η ίδια το αυτοκίνητο σταμάτησε σχεδόν στα πόδια της, ενώ πρόσθεσε ότι με βάση την εκτίμησή της οι ζαρντινιέρες έσωσαν τους ανθρώπους που κάθονταν στο ουζερί από ακόμη σοβαρότερο τραυματισμό.

«Αν δεν υπήρχαν οι ζαρντινιέρες, οι ρόδες του αυτοκινήτου θα περνούσαν από πάνω μου σταμάτησε ακριβώς στα πόδια μου μπροστά», σημείωσε η ίδια και πρόσθεσε «ήρθε ένας δήμιος να φέρει το πάνω κάτω ένας εγκληματίας.

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Καταληκτικά η κ. Νίκη σημείωσε χαρακτηριστικά «ο Θεός να φωτίσει τους ανθρώπους να μη γίνονται αυτά τα πράγματα».

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο μετρήσεις από το αλκοτέστ στις οποίες υποβλήθηκε ο οδηγός έδειξαν, με βάση πληροφορίες, 0,77mg/l εκπνεόμενου αέρα και 0,74, όταν το όριο είναι 0,25.

Ακολούθησε η σύλληψή του από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

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