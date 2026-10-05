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Σοκάρει το βίντεο που δείχνει το αγωνιστικό αυτοκίνητο με τον αριθμό 29, που οδηγεί ο οδηγός του Αγωνιστικού Συλλόγου Ηρακλείου Φώτης Πούλιος, να βγαίνει εκτός ελέγχου σε δεξιά στροφή της απαιτητικής ειδικής διαδρομής που περιλαμβάνεται στη 2η Ανάβαση Αγρινίου.

Ο 31χρονος οδηγός του αγωνιστικού αυτοκινήτου διακομίστηκε μετά τον απεγκλωβισμό του στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Άρτας, όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

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Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΦΙΛ.Μ.Α. Αγρινίου, το αγωνιστικό αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να διακοπεί ο αγώνας.

«Ο Φώτης είναι ένας δικός μας άνθρωπος, ένας άνθρωπος του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της πόλης μας, και ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να πάνε όλα καλά και να έχει ταχεία και πλήρη ανάρρωση», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η Λέσχη απευθύνει επίσης έκκληση για σεβασμό προς τον ίδιο και την οικογένειά του, ζητώντας να αποφεύγεται η αναπαραγωγή ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών τόσο για την κατάσταση της υγείας του όσο και για τις συνθήκες του ατυχήματος.

«Αυτές τις ώρες, το μόνο που έχει σημασία είναι ο άνθρωπος. Φώτη, οι σκέψεις και οι ευχές όλων μας είναι μαζί σου. Σιδερένιος και γρήγορα κοντά μας», καταλήγει η ανακοίνωση της ΦΙΛ.Μ.Α. Αγρινίου.