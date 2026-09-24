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Σοκάρει περιστατικό που αφορά ανήλικους στο Αγρίνιο, καθώς νεαρός συνελήφθη έπειτα από καταγγελία συνομήλικης συμμαθήτριας του.

Η καταγγελία αφορά περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε έξω από το Γυμνάσιο στο οποίο φοιτούν οι 2 ανήλικοι.

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Κατά τα καταγγελλόμενα, ο νεαρός φέρεται να ακινητοποίησε τη συμμαθήτριά του κρατώντας της τα χέρια και στη συνέχεια να τη φίλησε και να τη θώπευσε, παρά την προσπάθειά της να απομακρυνθεί.

Μετά την καταγγελία κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικές Αρχές και ο ανήλικος συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε αρχικά δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Παράλληλα, συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Αναβαθμίστηκε η κατηγορία

Ωστόσο, η υπόθεση έλαβε διαφορετική ποινική διάσταση κατά την εξέλιξη της διαδικασίας. Από την Εισαγγελία η κατηγορία σε βάρος του ανηλίκου αναβαθμίστηκε και πλέον φέρεται να αφορά βιασμό κατ’ εξακολούθηση.

Μετά την ολοκλήρωση της αυτόφωρης διαδικασίας ο νεαρός αφέθηκε ελεύθερος, με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προβλέπεται αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, καθώς και απαγόρευση προσέγγισης της ανήλικης που προχώρησε στην καταγγελία.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον ενώπιον της Δικαιοσύνης, η οποία θα αξιολογήσει τα στοιχεία της δικογραφίας και τους ισχυρισμούς των εμπλεκομένων.

Πηγή: agrinionews.gr