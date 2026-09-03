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Σοκ προκαλεί η ομολογία της 15χρονης που είχε εξαφανιστεί από το Αγρίνιο και εντοπίστηκε την Τετάρτη. Η ίδια φέρεται να κατήγγειλε στις Αρχές ότι έπεσε θύμα αρπαγής και ομαδικού βιασμού από άνδρες. Η αστυνομία έχει προχωρήσει στη σύλληψη δύο ατόμων, ενώ εξετάζει τα ευρήματα από το σπίτι όπου βρέθηκε η ανήλικη, προκειμένου να διαλευκάνει πλήρως την υπόθεση.

Πώς ξεκίνησαν ολα

Η 15χρονη είχε εξαφανιστεί την Τρίτη από την περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρηγανά στο Αγρίνιο. Οι γονείς της ενημέρωσαν την αστυνομία, ενώ το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην έκδοση ανακοίνωσης για τον εντοπισμό της.

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Λίγες ώρες αργότερα, η ανήλικη βρέθηκε σε σπίτι 31χρονου στην ίδια περιοχή. Σύμφωνα με το agriniopress.gr, στο εσωτερικό του σπιτιού εντοπίστηκαν ρούχα και εσώρουχα της 15χρονης. Μετά την καταγγελία της ανήλικης, οι αρχές συνέλαβαν τον 31χρονο, καθώς και έναν 32χρονο, τους οποίους κατονόμασε για την αρπαγή και τον ομαδικό βιασμό της.

Σε βάρος των δύο ανδρών σχηματίστηκε δικογραφία για αρπαγή και βιασμό ανηλίκου. Παράλληλα, έχουν ζητηθεί ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες αναμένεται να συμβάλουν στην περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.