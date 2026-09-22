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Η υπεράσπιση των προφυλακισμένων γιατρών επικαλείται νέα στοιχεία σχετικά με το χρονικό διάστημα της παρουσίας του ασθενούς στον χώρο.

Παράλληλα, ο υπνοθεραπευτής που συνεργαζόταν με τους γιατρούς κατέθεσε αυτοβούλως, αρνούμενος οποιαδήποτε ποινική εμπλοκή στην υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή.

Η Αστυνομία εντοπίζει αποκλίσεις στις καταθέσεις των μαρτύρων και αναμένει την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου για να διαλευκάνει τις κρίσιμες επικοινωνίες.

Οι αρχές ελέγχουν τις οικονομικές συναλλαγές των κατηγορουμένων, ενώ αναμένονται τα επίσημα αποτελέσματα των τοξολογικών και ιστολογικών εξετάσεων για τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Οι δύο γιατροί έχουν δικαίωμα προσφυγής κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησής τους έως την προσεχή Παρασκευή.

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Στο μικροσκόπιο του ανακριτή μπαίνουν οι καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, καθώς η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη συνεχίζεται με την εξέταση νέων μαρτύρων.

Αυτή την ώρα καταθέτει η 28χρονη γραμματέας του ιατρείου, η οποία έχει ήδη εξεταστεί δύο φορές από τις προανακριτικές αρχές. Η εκ νέου κλήση της έγινε έπειτα από αίτημα της υπεράσπισης των δύο προσωρινά κρατούμενων γιατρών.

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Στο επίκεντρο της κατάθεσής της βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, το τι συνέβη στο ιατρείο κατά το χρονικό διάστημα που βρισκόταν εκεί ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η υπεράσπιση επικαλείται την παρουσία ασθενούς του 58χρονου γιατρού, ο οποίος φέρεται να έφτασε περίπου στις 15:30 και να παρέμεινε στον χώρο μέχρι περίπου τις 16:10, έχοντας ξαπλώσει στον καναπέ. Στα στοιχεία που έχει προσκομίσει ο γιατρός στον ανακριτή περιλαμβάνεται και καταχώριση συνταγογράφησης εξετάσεων στις 16:06, την οποία η υπεράσπιση επικαλείται προκειμένου να τεκμηριώσει το συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις επόμενες κινήσεις των δύο γιατρών, καθώς έως την Παρασκευή μπορούν να προσφύγουν στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης. Για τον 58χρονο, πάντως, εξετάζεται σύμφωνα με πληροφορίες το ενδεχόμενο να προσφύγει στον ανακριτή για αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με κατ’ οίκον περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση.

Την ίδια στιγμή, στο επίκεντρο της υπόθεσης βρέθηκε ο υπνοθεραπευτής των βορείων προαστίων, ο οποίος εμφανίστηκε αυτοβούλως ενώπιον του ανακριτή και κατέθεσε ως μάρτυρας για περίπου δυόμισι ώρες. Ο δικηγόρος του, Ιωάννης Γλύκας, μιλώντας στο ΕΡΤnews, επέμεινε στη θέση ότι δεν προκύπτει καμία ποινική εμπλοκή του πελάτη του στην υπόθεση, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τα σενάρια περί ηθικής αυτουργίας.

Σύμφωνα με τον συνήγορο, η πρώτη επαφή του υπνοθεραπευτή με τον Γιώργο Μαζωνάκη πραγματοποιήθηκε μόλις δύο ημέρες πριν από το τραγικό περιστατικό, ύστερα από πρωτοβουλία συνεργάτη του τραγουδιστή. Συγκεκριμένα, έγινε μια αρχική συνάντηση σε δημόσιο χώρο όπου ξεκίνησε η λήψη του ιστορικού, ενώ είχε προγραμματιστεί και δεύτερο ραντεβού για την ημέρα του θανάτου του καλλιτέχνη. Ο κ. Γλύκας διευκρίνισε ότι η ιατρική διαδικασία για την οποία είχε μεταβεί ο τραγουδιστής στο ιδιωτικό ιατρείο δεν συνδεόταν με την υπνοθεραπεία και δεν αποτελούσε προϋπόθεση για την προγραμματισμένη συνεδρία. Παράλληλα, επιβεβαίωσε την επαγγελματική συνεργασία του υπνοθεραπευτή με το ζευγάρι των κατηγορούμενων γιατρών τον τελευταίο χρόνο μέσω σύμβασης διεπιστημονικής συνεργασίας, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι ο πελάτης του δεν ήταν εκείνος που σύστησε το συγκεκριμένο ιατρείο στον τραγουδιστή, καθώς οι γιατροί και ο καλλιτέχνης γνωρίζονταν ήδη.

Αναφορικά με την επίμαχη φωτογραφία που εστάλη στον υπνοθεραπευτή από τη γιατρό στις 2:44 το μεσημέρι της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, απεικονίζοντας τον τραγουδιστή στο ιατρικό κρεβάτι, ο συνήγορος υποστήριξε ότι είχε χαρακτήρα απλής ενημέρωσης. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η φωτογραφία εστάλη μόνο και μόνο για να δηλωθεί ότι ο ασθενής βρισκόταν εκεί και στη συνέχεια θα μετέβαινε στο προκαθορισμένο ραντεβού με τον υπνοθεραπευτή, προσθέτοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει στη δικογραφία κάτι άλλο που να αφορά τον πελάτη του. Τόνισε δε ότι ο υπνοθεραπευτής ουδέποτε παρουσιάστηκε ως γιατρός, διαθέτοντας νόμιμες σπουδές και πιστοποιήσεις στην υπνοθεραπεία. Αποχωρώντας από το δικαστικό μέγαρο, ο υπνοθεραπευτής εμφανίστηκε φανερά ενοχλημένος από τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, δηλώνοντας ότι ήρθε να συμβάλει στο έργο του ανακριτή αλλά καταγγέλλοντας παράλληλα τον διασυρμό του.

Την ίδια ώρα, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, εξήγησε ότι η Αστυνομία επενέβη αυτεπάγγελτα από τη στιγμή που ενημερώθηκε ότι ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε νεκρός στο νοσοκομείο από ιδιωτικό χώρο. Η κ. Δημογλίδου επεσήμανε ότι υπήρξαν διαφορές ανάμεσα στα στοιχεία που βρήκαν οι αστυνομικοί στην πορεία και σε αυτά που κατέθεταν αρχικά οι γιατροί το πρώτο βράδυ ως μάρτυρες, ενώ τόνισε ότι σημαντικές αποκλίσεις εντοπίζονται και στις καταθέσεις των εργαζομένων του ιατρείου στο Κολωνάκι, οι οποίοι αναμένεται να κληθούν εκ νέου για διευκρινίσεις. Η ίδια υπογράμμισε ότι η εμπλοκή των δύο γιατρών, που έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι, ήταν ξεκάθαρη από την αρχή για την Αστυνομία, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής οποιουδήποτε άλλου τρίτου προσώπου.

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Στο πεδίο των ερευνών, οι αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν δεδομένα, ελέγχοντας παράλληλα τις οικονομικές συναλλαγές των δύο γιατρών μέσω της ΑΑΔΕ και εξετάζοντας το πελατολόγιό τους.

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η ολοκλήρωση της εξέτασης των ψηφιακών πειστηρίων από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, καθώς και η πολυαναμενόμενη άρση του απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών, η οποία θα δείξει ποιοι επικοινώνησαν τις κρίσιμες ώρες και τι συνομιλίες υπήρχαν.

Τέλος, την επόμενη εβδομάδα αναμένονται τα επίσημα αποτελέσματα των τοξολογικών και ιστολογικών εξετάσεων του δημοφιλούς καλλιτέχνη, τα οποία θα ρίξουν φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του.

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