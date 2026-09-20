Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με αργία 15 ημερών τιμώρησε ο Επίσκοπος Λευκάδος και Ιθάκης τον εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Βησσαρίωνος καθώς στη διάρκεια της καθιερωμένης επίσκεψης του στο Μεγανήσι, ανήμερα της εορτής του πολιούχου, υποχώρησε το ξύλινο δάπεδο.

Σύμφωνα με Meganisi News, το πρωτοφανές περιστατικό έγινε την ώρα της ενθρόνισής του στο Επισκοπείο, όταν το άνοιξε μια μεγάλη τρύπα στο ξύλινο δάπεδο με αποτέλεσμα να πέσει ο Επίσκοπος.Από την πτώση ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός του Δεσπότη, ενώ η λειτουργία συνεχίστηκε κανονικά.

Advertisement

Advertisement

Μετά την επιστροφή του στη Λευκάδα, όμως ο Επίσκοπος απέστειλε απόφαση για επιβολή ποινής αργίας διάρκειας 15 ημερών στον υπεύθυνο εφημέριο, αποδίδοντας το περιστατικό σε πλημμελή συντήρηση του Επισκοπείου.