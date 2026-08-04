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Η παρουσιάστρια μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την εμπειρία της, τονίζοντας τη βαθιά πνευματική σημασία που έχει για την ίδια η συγκεκριμένη επίσκεψη.

Η ίδια αναφέρθηκε στη διαχρονική πίστη της και στη σχέση της με την Παναγία, η οποία αποτελεί πηγή καθοδήγησης και προστασίας στη ζωή της.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο νησί, η παρουσιάστρια ξεναγήθηκε στους ιερούς χώρους του ναού και προσευχήθηκε για την κόρη της, την οικογένεια και τους φίλους της.

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Στην Τήνο βρέθηκε η Μαρία Μενούνος, πραγματοποιώντας ένα ιδιαίτερα συγκινητικό προσκύνημα στην Παναγία μαζί με την κόρη της, Αθηνά. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε στιγμές από την επίσκεψή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδεύοντάς τες με μια προσωπική εξομολόγηση για την πίστη της και τη σχέση της με την Ελλάδα.

Η Μαρία Μενούνος έχει μιλήσει πολλές φορές για τη βαθιά της πίστη και, σχεδόν σε κάθε επίσκεψή της στην Ελλάδα, φροντίζει να προσκυνά στον Άγιο Νεκτάριο στην Αίγινα. Όπως αποκάλυψε, φέτος ένιωσε την ανάγκη να επισκεφθεί και την Τήνο, περιγράφοντας το ταξίδι ως μία από τις πιο ξεχωριστές πνευματικές εμπειρίες της ζωής της.

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«Πιστεύω πραγματικά στα θαύματά του»

Στην ανάρτησή της έγραψε:

«Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιώ προσκυνήματα στον Άγιο Νεκτάριο στην Αίγινα, όπου είχα την ευλογία να ακούσω τον Άγιο Νεκτάριο να χτυπά μέσα στον τάφο του. Από τότε, η σύνδεσή μου μαζί του έγινε ακόμη πιο δυνατή. Αυτή η σχέση απέκτησε τόσο μεγάλη σημασία για μένα, ώστε βαφτίσαμε την Αθηνά στην εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου στο West Covina. Πιστεύω πραγματικά στα θαύματά του και έχω γίνει μάρτυρας της χάρης του πολλές φορές στη δική μου ζωή. (Αν δεν έχετε δει την ταινία “Man of God”, σας τη συνιστώ ανεπιφύλακτα. Είναι ένας υπέροχος τρόπος να γνωρίσετε την εκπληκτική ζωή του.)

Φέτος όμως ένιωσα ένα ιδιαίτερο κάλεσμα να επισκεφθώ την Τήνο.

Η μητέρα μου με ονόμασε προς τιμήν της Παναγίας και πάντοτε ένιωθα την προστασία της στη ζωή μου. Από τότε που έγινα μητέρα, αυτή η σχέση έγινε ακόμη πιο βαθιά. Κάθε βράδυ στις προσευχές μου ζητώ από την Παναγία να προστατεύει την Αθηνά και να με καθοδηγεί ώστε να της προσφέρω ό,τι πραγματικά χρειάζεται. Και με κάποιον τρόπο… πάντα νιώθω αυτή την καθοδήγηση. Καμιά φορά λέω κάτι στην Αθηνά ή καταλαβαίνω ενστικτωδώς τι έχει ανάγκη και σταματώ για μια στιγμή να σκεφτώ: “Από πού μου ήρθε αυτό;”. Τότε είναι που ξέρω πως η Παναγία με καθοδηγεί.»

Η επίσκεψη στην Παναγία της Τήνου

Η παρουσιάστρια χαρακτήρισε ως μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές του ταξιδιού την επίσκεψή της στον Ιερό Ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας στην Τήνο, αναφέροντας τη σημασία που έχει το προσκύνημα για χιλιάδες πιστούς.

Όπως έγραψε:

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«Μία από τις πιο συγκινητικές εμπειρίες του ταξιδιού ήταν η επίσκεψή μας στον Ιερό Ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας στην Τήνο.

Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους τόπους προσκυνήματος στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την παράδοση, οι προσκυνητές διανύουν γονατιστοί τη διαδρομή από το λιμάνι έως την εκκλησία ως ένδειξη πίστης, ευγνωμοσύνης και προσευχής ή για να εκπληρώσουν ένα τάμα προς την Παναγία. Κάτω από τον ναό αναβλύζει μια ιερή πηγή αγιάσματος, η οποία έχει χαρίσει ελπίδα και ίαση σε αμέτρητους ανθρώπους.

Το να μπω σε αυτή την εκκλησία έχοντας μαζί μου την Αθηνά είναι μια στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ.

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Προσευχήθηκα να τη συνοδεύουν σε κάθε βήμα της ζωής της η ίδια αγάπη και η ίδια προστασία. Προσευχήθηκα επίσης για την οικογένεια και τους φίλους μας. Μόλις πέρασα το κατώφλι του ναού, με κατέκλυσε η συγκίνηση. Σπάνια έχω νιώσει τόση αγάπη συγκεντρωμένη σε έναν τόπο. Το ένιωσε και ο νονός της Αθηνάς, ο κουμπάρος μου.

Μία από τις πιο όμορφες στιγμές της επίσκεψής μας ήταν όταν ο πατέρας Πίτερ Τζορτζ αφιέρωσε χρόνο για να μας ξεναγήσει στα ιερά σημεία του ναού και να μας διηγηθεί την ιστορία τους.

Αν σχεδιάζετε κάποια στιγμή ένα ταξίδι στην Ελλάδα, δεν μπορώ να σας συστήσω την Τήνο αρκετά. Και αν την επισκεφθείτε, μείνετε στο Odera. Ήταν μια εμπειρία απόλυτης γαλήνης και πραγματικής μαγείας. ❤️🇬🇷»

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Η ανάρτησή της συνοδεύτηκε από βίντεο και φωτογραφίες από το προσκύνημά της στην Παναγία της Τήνου, αποτυπώνοντας τις στιγμές που έζησε μαζί με την κόρη της στο νησί.

Η ανάρτηση:

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