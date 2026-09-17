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Ο Ασράφι τιμήθηκε πρόσφατα από την αρχιεπίσκοπο του Καντέρμπουρι, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από πολιτικά πρόσωπα και την κοινή γνώμη για το παρελθόν του.

Εκπρόσωπος του Ασράφι υποστήριξε ότι οι επίμαχες αναφορές του είχαν παρερμηνευθεί και δεν αποτελούσαν υποστήριξη προς το πρόσωπο του ιδρυτή της Αλ Κάιντα.

Η διοίκηση της Εκκλησίας ανακοίνωσε ότι εξετάζει κατεπειγόντως το ζήτημα, καθώς η βράβευση έχει προκαλέσει σημαντική κριτική για την επιλογή του συγκεκριμένου προσώπου.

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Η Αγγλικανική Εκκλησία ανακοίνωσε σήμερα ότι «επανεξετάζει» την απονομή βραβείου για τη διαθρησκευτική συνεργασία στον πρόεδρο του Πακιστανικού Συμβουλίου Ουλεμάδων, Χαφίζ Ταχίρ Ασράφι, ο οποίος στο παρελθόν έπλεκε το εγκώμιο του Οσάμα μπιν Λάντεν και χαρακτήριζε «βλάσφημο» τον συγγραφέα Σαλμάν Ρούσντι.

Ο Ασράφι ήταν ο ένας από τους 27 ανθρώπους που τιμήθηκαν στις 11 Σεπτεμβρίου από την αρχιεπίσκοπο του Καντέρμπουρι, τη Σάρα Μάλαλι, σε μια τελετή στο Μέγαρο Λάμπεθ του Λονδίνου, την έδρα της Εκκλησίας της Αγγλίας. Η απονομή του βραβείου «για τη συμφιλίωση και τη διαθρησκευτική συνεργασία στον Χαφίζ Ταζίρ Ασράφι πέρασε σχεδόν απαρατήρητη, μέχρι που οι συντηρητικές εφημερίδες The Telegraph και The Daily Mail υπενθύμισαν σήμερα τις παρελθούσες δηλώσεις του.

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Το 2007 το Συμβούλιο Ουλεμάδων του Πακιστάν, ένα όργανο στο οποίο μετέχουν νομικοί και θεολόγοι, είχε αποφασίσει να τιμήσει τον Οσάμα μπιν Λάντεν, τον ιδρυτή της Αλ Κάιντα και υπεύθυνο για τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ, επειδή η βασίλισσα Ελισάβετ είχε χρίσει ιππότη τον συγγραφέα Σαλμάν Ρούσντι. «Έχουμε τη χαρά να απονείμουμε τον τίτλο του «Σαϊφουλάχ» (ρομφαία του Αλλάχ) στον Οσάμα μπιν Λάντεν, μετά την απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να απονείμει τον τίτλο του «σερ» στον βλάσφημο Ρούσντι», είχε δηλώσει εκείνη την εποχή ο Ασράφι.

Η Αγγλικανική Εκκλησία ανέφερε ότι «πληροφορήθηκε τα σχόλια που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και αποδίδονται στον Χαφίζ Ταχίρ Ασράφι» και «εξετάζει κατεπειγόντως την υπόθεση».

Η πρωτοβουλία της Εκκλησίας της Αγγλίας προκάλεσε πολλές αντιδράσεις και επικρίσεις. Ο συντηρητικός βουλευτής και «σκιώδης υπουργός» των Τόρις για θέματα Δικαιοσύνης Νικ Τίμοθι έκανε λόγο για «αφέλεια» της αρχιεπισκόπου. «Θα προτιμούσα να ήταν φάρσα», σχολίασε στην πλατφόρμα Χ ο ακροδεξιός ακτιβιστής Τόμι Ρόμπινσον, αναρτώντας μια φωτογραφία της αρχιεπισκόπου ενώ παραδίδει το βραβείο στον Ασράφι, ο οποίος συνοδεύεται από μια γυναίκα ντυμένη με νικάμπ.

Ένας εκπρόσωπος του Ασράφι υποστήριξε ότι η δήλωσή του για τον μπιν Λάντεν παρουσιάστηκε «εκτός πλαισίου» και ότι η σύγκρισή που έκανε τότε με τον Ρούσντι «δεν συνιστούσε έκφραση υποστήριξης στον μπιν Λάντεν». Στόχος του, είπε, ήταν να εκφράσει τη λύπη των μουσουλμάνων για τη βράβευση του συγγραφέα από το Λονδίνο. «Όταν εξετάζονται οι δηλώσεις του θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η μακρά δέσμευσή του κατά της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού», πρόσθεσε.

Ο Σαλμάν Ρούσντι είναι ο συγγραφέας των «Σατανικών στίχων» και σε βάρος του ο αγιατολάχ Χομεϊνί του Ιράν εξέδωσε το 1989 θρησκευτικό διάταγμα («φάτουα») διατάζοντας τη δολοφονία του καθώς έκρινε «βλάσφημο» το έργο του. Το 2022 ο Ρούσντι έχασε το ένα μάτι του όταν τον μαχαίρωσε ο 28χρονος Χάντι Μάταρ, ένας Αμερικανολιβανέζος που καταδικάστηκε στη συνέχεια σε κάθειρξη 25 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ