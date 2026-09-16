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Η Μητροπολιτική Αστυνομία αντιμετωπίζει τον θάνατό του ως απροσδόκητο, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ύποπτων συνθηκών.

Το όνομα του εκλιπόντος είχε συνδεθεί στο παρελθόν με την έρευνα για το περιστατικό της «Putney Bridge» του 2017, για το οποίο είχε συλληφθεί το φετινό καλοκαίρι πριν αφεθεί ελεύθερος.

Ο Μπράντραμ είχε διαγράψει πορεία στον χρηματοπιστωτικό τομέα του Λονδίνου, ενώ υπηρέτησε και στον βρετανικό στρατό φτάνοντας στον βαθμό του λοχαγού.

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Νεκρός εντοπίστηκε στο σπίτι του στο Τσίσγουικ του Λονδίνου ο 44χρονος Νίκολας Μπράντραμ, εγγονός της πριγκίπισσας Αικατερίνης της Ελλάδας και της Δανίας, το όνομα του οποίου είχε συνδεθεί με την πολύκροτη υπόθεση «Putney Pusher».

Η υπόθεση είχε συγκλονίσει τη Βρετανία το 2017, όταν άνδρας που έκανε τζόκινγκ στην Putney Bridge έσπρωξε μια γυναίκα προς την πορεία ενός λεωφορείου. Η πράξη του είχε καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας και το βίντεο είχε κάνει τον γύρο του κόσμου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

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Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι ο Μπράντραμ βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην κατοικία του στο Τσίσγουικ, το βράδυ της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου 2026. Αστυνομικοί και διασώστες έφτασαν στο σημείο στις 19:12, ωστόσο παρά τις προσπάθειές τους ο 44χρονος είχε χάσει την ζωή του.

«Οι πλησιέστεροι συγγενείς του έχουν ενημερωθεί. Σε αυτό το στάδιο ο θάνατός του αντιμετωπίζεται ως απροσδόκητος, αλλά δεν πιστεύεται ότι υπάρχουν ύποπτες συνθήκες», ανέφερε η Μητροπολιτική Αστυνομία.

Οι Αρχές δεν είχαν δώσει στη δημοσιότητα το όνομά του όσο βρισκόταν σε εξέλιξη η έρευνα. Μετά τον θάνατό του, ωστόσο, επετράπη πλέον η δημοσιοποίησή του.

Η υπόθεση Putney Bridge

Το περιστατικό στην Putney Bridge είχε προκαλέσει τεράστια κινητοποίηση των βρετανικών Αρχών. Τον Μάιο του 2017, κάμερα ασφαλείας κατέγραψε έναν άνδρα που έκανε τζόκινγκ να σπρώχνει μια γυναίκα προς το οδόστρωμα, τη στιγμή που πλησίαζε λεωφορείο.

Ο οδηγός του οχήματος αντέδρασε εγκαίρως και κατάφερε να αποφύγει τη γυναίκα, αποτρέποντας έναν πιθανώς πολύ σοβαρό τραυματισμό.

EXCLUSIVE: A multi-millionaire banker descended from royalty has been arrested by police hunting the 'Putney Pusher', the Daily Mail can exclusively reveal.



The suspect was detained today at his £1.4million home in west London.



A director at a private bank, he is a decorated… pic.twitter.com/GR9Enr2UpD Advertisement June 15, 2026

Το βίντεο της επίθεσης δημοσιοποιήθηκε ευρέως και ο άγνωστος άνδρας απέκτησε από τα βρετανικά μέσα το προσωνύμιο «Putney Pusher».

Παρά την εκτεταμένη έρευνα, η ταυτότητα του δράστη που εμφανιζόταν στο βίντεο δεν είχε εξακριβωθεί οριστικά. Ο Νίκολας Μπράντραμ είχε βρεθεί στο μικροσκόπιο των Αρχών ως ύποπτος στο πλαίσιο της έρευνας.

Η υπόθεση είχε αρχικά κλείσει το 2018, χωρίς να απαγγελθεί κατηγορία σε κάποιον ύποπτο. Ωστόσο, νέα στοιχεία που προέκυψαν αργότερα οδήγησαν στη σύλληψη του Μπράντραμ το φετινό καλοκαίρι.

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Μόλις την περασμένη εβδομάδα, οι ντετέκτιβ είχαν ανακοινώσει ότι ο Μπράντραμ αφέθηκε ελεύθερος, ενώ οι πρόσθετες ανακριτικές ενέργειες για την υπόθεση βρίσκονταν σε εξέλιξη.

🚨 BREAKING: The man arrested this summer over the 2017 Putney Bridge pusher case has been found dead at his Chiswick home. Police say the death is unexpected but not believed to be suspicious.



• Nicholas Brandram, 44, was named after his death. Officers and ambulance crews… pic.twitter.com/1Er8B4WYBj — The Mercian (@TheMercianNews) September 16, 2026

Το προφίλ του Νίκολας Μπράντραμ

Ο Νίκολας Μπράντραμ ήταν γιος του Πολ Μπράντραμ, μοναδικού παιδιού της πριγκίπισσας Αικατερίνης της Ελλάδας και της Δανίας και του ταγματάρχη Ρίτσαρντ Κάμπελ Άντριου Μπράντραμ. Ο τελευταίος είχε υπηρετήσει στον βρετανικό στρατό κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

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Ο ίδιος είχε δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά στον χρηματοπιστωτικό τομέα του Λονδίνου. Εργάστηκε στην επενδυτική εταιρεία Killik & Co. και στην ισραηλινή τράπεζα Bank Leumi, προτού ενταχθεί στην HSBC, όπου ασχολήθηκε με τη διαχείριση περιουσίας εύπορων ιδιωτών. Παράλληλα, είχε υπηρετήσει στον βρετανικό στρατό, φτάνοντας μέχρι τον βαθμό του λοχαγού.