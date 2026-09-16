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Ο σύζυγος της γυναίκας είχε αγοράσει τα νομίσματα στα μέσα της δεκαετίας του 1970, χωρίς να ενημερώσει την οικογένειά του για την επένδυση.

Ο εκτιμητής Ντέιβιντ Λέι εντόπισε τα 41 νοτιοαφρικανικά Krugerrand και τις 21 βρετανικές λίρες κατά την προετοιμασία της οικίας για μετακόμιση.

Η συνολική αξία των νομισμάτων ξεπέρασε τις 113.000 λίρες, καθώς η τιμή του χρυσού σημείωσε σημαντική άνοδο κατά τη διάρκεια του τελευταίου μισού αιώνα.

Τα νομίσματα πουλήθηκαν σε δημοπρασία, αποφέροντας ένα ιδιαίτερα κερδοφόρο ποσό που παρέμενε άγνωστο στην οικογένεια για περίπου πενήντα χρόνια.

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Μπροστά σε μια απρόσμενη περιουσία βρέθηκε μια χήρα στην Κορνουάλη της Βρετανίας, όταν αποφάσισε να τακτοποιήσει την αποθήκη του σπιτιού της. Ανάμεσα στα αντικείμενα που είχε αφήσει ο σύζυγός της εντόπισε ένα παλιό μεταλλικό κουτί μπισκότων, χωρίς να φαντάζεται τι έκρυβε στο εσωτερικό του.

Το κουτί περιείχε 62 χρυσά νομίσματα, η συνολική αξία των οποίων ξεπέρασε τις 113.000 λίρες, περίπου 132.000 ευρώ.

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Ο σύζυγος της γυναίκας είχε αγοράσει τα νομίσματα στα μέσα της δεκαετίας του 1970, όταν η τιμή του χρυσού ήταν πολύ χαμηλότερη. Ωστόσο, φαίνεται πως δεν είχε αποκαλύψει σε κανέναν την επένδυσή του.

Στο κουτί είχε τοποθετήσει 41 χρυσά Krugerrand από τη Νότια Αφρική και 21 βρετανικές χρυσές λίρες, τα οποία παρέμειναν κρυμμένα για περίπου μισό αιώνα.

Τα ασημένια νομίσματα έκρυβαν την πραγματική έκπληξη

Όταν ο δημοπράτης Ντέιβιντ Λέι, από τον οίκο Lay’s Auctioneers στο Πενζάνς, επισκέφθηκε το σπίτι για να εκτιμήσει αντικείμενα ενόψει της μετακόμισης της γυναίκας σε μικρότερο σπίτι, εντόπισε το βαρύ κουτί σε ένα εργαστήριο.

Αρχικά, στην κορυφή του κουτιού υπήρχαν ασημένια νομίσματα. Όταν όμως ο ίδιος έψαξε βαθύτερα, ανακάλυψε τα χρυσά νομίσματα, τα οποία βρίσκονταν ακόμη στις αρχικές τους συσκευασίες, μαζί με τα έγγραφα της αγοράς.

Ο Λέι χαρακτήρισε την ανακάλυψη «εκπληκτική», καθώς σχεδόν όλα τα νομίσματα είχαν κοπεί το 1975, όταν η οικονομία προσπαθούσε να ανακάμψει από την ύφεση, ο πληθωρισμός ήταν υψηλός και υπήρχε ανησυχία για τις αγορές.

Τα Krugerrand, βάρους 33,93 γραμμαρίων και περιεκτικότητας 22 καρατίων, είχαν αγοραστεί τότε από τον σύζυγο της γυναίκας έναντι περίπου 70 έως 80 λιρών το καθένα.

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Από 70 λίρες σε χιλιάδες

Η σημαντική άνοδος της τιμής του χρυσού μέσα στις τελευταίες δεκαετίες εκτόξευσε την αξία της παλιάς επένδυσης.

Τα 41 Krugerrand πουλήθηκαν τελικά έναντι 100.000 λιρών σε δημοπρασία, ενώ οι 21 βρετανικές χρυσές λίρες απέφεραν επιπλέον 13.000 λίρες.

Ο εκπρόσωπος του οίκου Lay’s σημείωσε ότι στο παρελθόν δεν ήταν ασυνήθιστο άνθρωποι να κρατούν τις οικονομίες τους στο σπίτι, ακόμη και κάτω από στρώματα ή δάπεδα, επειδή δεν εμπιστεύονταν τις τράπεζες. Αυτό που προκαλεί έκπληξη στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι μια τέτοια «κρυφή» επένδυση παρέμεινε άγνωστη για περίπου 50 χρόνια.

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Όπως ανέφερε, η σημερινή υψηλή τιμή του χρυσού έκανε την παλιά αγορά ιδιαίτερα επικερδή, με τον άνδρα να έχει ουσιαστικά αφήσει πίσω του έναν θησαυρό που η οικογένεια δεν γνώριζε ότι υπήρχε.