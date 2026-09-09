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Ο οργανισμός Nats απέδωσε το πρόβλημα σε τεχνική δυσλειτουργία και δεσμεύτηκε για πλήρη διερεύνηση του περιστατικού, αποκλείοντας το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης.

Η υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ κάλεσε τον επικεφαλής της Nats σε συνάντηση για να λάβει επίσημες εξηγήσεις σχετικά με τη διαχείριση της βλάβης.

Οι αεροπορικές εταιρείες προσπαθούν να αποκαταστήσουν τα δρομολόγιά τους, ενώ το συμβάν εντείνει τον προβληματισμό για την αξιοπιστία των συστημάτων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

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Συνεχίζονται και σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, οι αναταράξεις στις αερομεταφορές του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες προσπαθούν να επαναφέρουν τα δρομολόγιά τους μετά τη σοβαρή τεχνική βλάβη στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, η οποία προκάλεσε την ακύρωση σχεδόν 2.000 πτήσεων και επηρέασε δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες μέσα σε ένα μόλις 24ωρο.

Τα στοιχεία της εταιρείας αεροπορικών αναλύσεων Cirium, που επικαλείται το BBC, δείχνουν ότι την Τρίτη ματαιώθηκαν περισσότερες από 1.750 πτήσεις. Η κατάσταση παρέμεινε δύσκολη και τις πρώτες ώρες της Τετάρτης, όταν προστέθηκαν ακόμη 153 ακυρώσεις. Οι αερομεταφορείς καλούνται πλέον να διαχειριστούν όχι μόνο τις νέες ακυρώσεις, αλλά και το «ντόμινο» των καθυστερήσεων που έχει δημιουργηθεί από τη συσσώρευση των προβλημάτων.

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Η Nats, ο αρμόδιος οργανισμός για τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας στη Βρετανία, απέδωσε την εκτεταμένη αναστάτωση σε τεχνικό πρόβλημα και ζήτησε συγγνώμη από τους επιβάτες που ταλαιπωρήθηκαν. Ο επικεφαλής της, Μάρτιν Ρολφ, δεσμεύτηκε ότι το περιστατικό θα διερευνηθεί πλήρως, παραδεχόμενος παράλληλα πως η διαδικασία αποκατάστασης της βλάβης διήρκεσε περισσότερο από όσο είχε αρχικά υπολογιστεί.

Εξηγήσεις από τη Nats ζητά η υπουργός Μεταφορών

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται πλέον η λειτουργία της Nats. Η υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ έχει καλέσει τον Μάρτιν Ρολφ σε συνάντηση, προκειμένου να λάβει εξηγήσεις τόσο για την τεχνική βλάβη όσο και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε.

Σύμφωνα με το BBC, η υπουργός αναμένεται επίσης να ενημερώσει τους βουλευτές και να ξεκαθαρίσει ότι το περιστατικό δεν οφείλεται σε κυβερνοεπίθεση. Η βλάβη επηρέασε τόσο τις αναχωρήσεις όσο και τις αφίξεις, προκαλώντας προβλήματα όχι μόνο στα βρετανικά αεροδρόμια, αλλά και σε πτήσεις που συνδέουν το Ηνωμένο Βασίλειο με άλλες χώρες. Με βάση τα στοιχεία του FlightRadar, μεταξύ των αεροδρομίων που δέχθηκαν το μεγαλύτερο πλήγμα ήταν το Χίθροου, το Γκάτγουικ, το Μάντσεστερ και το Μπέρμπιγχαμ. Αντίστοιχα προβλήματα σημειώθηκαν και σε αεροδρόμια της Ιρλανδίας.

Σημαντικές επιπτώσεις υπήρξαν και για τις αεροπορικές εταιρείες. Η EasyJet προχώρησε στην ακύρωση περίπου 200 πτήσεων, ενώ η British Airways ακύρωσε περισσότερες από 100. Το νέο περιστατικό επαναφέρει παράλληλα τις συζητήσεις σχετικά με την αξιοπιστία και την ανθεκτικότητα του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της Βρετανίας. Δεν είναι η πρώτη φορά που μια τεχνική δυσλειτουργία προκαλεί εκτεταμένα προβλήματα στις αερομεταφορές της χώρας.

Το 2023, βλάβη σε σύστημα που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία των σχεδίων πτήσης είχε οδηγήσει σε σοβαρή αναστάτωση στη λειτουργία των αεροδρομίων, με τις συνέπειες εκείνης της διαταραχής να επηρεάζουν περίπου 700.000 επιβάτες. Το τελευταίο περιστατικό αναμένεται, επομένως, να εντείνει εκ νέου τα ερωτήματα για την αξιοπιστία των κρίσιμων συστημάτων που διαχειρίζονται την εναέρια κυκλοφορία της χώρας.