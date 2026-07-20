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Η Ελλάδα συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης, με τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026 να επιβεβαιώνουν ότι η ζήτηση για ταξίδια προς τη χώρα παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή. Από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο, περισσότεροι από 33,9 εκατομμύρια επιβάτες διακινήθηκαν μέσω των ελληνικών αεροδρομίων, αριθμός αυξημένος κατά περίπου 5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Η αυξημένη κίνηση δεν αφορά μόνο τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Θετικό πρόσημο κατέγραψαν συνολικά τα αεροδρόμια της χώρας, ενώ ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης παρουσίασαν και τα 24 αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, με άνοδο 6,2% στην επιβατική κίνηση.

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Η εικόνα αυτή μεταφράζεται σε περισσότερους επισκέπτες για ξενοδοχεία, εστιατόρια, καταστήματα και τοπικές επιχειρήσεις, ενισχύοντας τα έσοδα του τουρισμού σε μια περίοδο που αποτελεί την «καρδιά» της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, η αύξηση των πτήσεων δημιουργεί μεγαλύτερη ζήτηση για εργαζόμενους στους κλάδους των μεταφορών, της φιλοξενίας και των υπηρεσιών.

Ξεχωρίζει το αεροδρόμιο του Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», το οποίο διατήρησε την πρωτιά μεταξύ των κρατικών αεροδρομίων σε επιβατική κίνηση και τον Ιούνιο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της Κρήτης ως κορυφαίου προορισμού.

Με την τουριστική περίοδο να βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι το 2026 μπορεί να εξελιχθεί σε μία ακόμη χρονιά-ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό, εφόσον οι αφίξεις διατηρήσουν τον ίδιο ρυθμό και κατά τους θερινούς μήνες.