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Οι επιβάτες βλέπουν τους πιλότους και τις αεροσυνοδούς. Σπάνια, όμως, σκέφτονται τους ανθρώπους που βρίσκονται στους πύργους ελέγχου και μπροστά στις οθόνες των ραντάρ. Εκείνους που παρακολουθούν ασταμάτητα εκατοντάδες φωτεινά στίγματα, γνωρίζοντας ότι πίσω από το καθένα ταξιδεύουν δεκάδες ή εκατοντάδες ανθρώπινες ζωές.

Το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 οι Έλληνες ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας διαχειρίστηκαν 5.082 πτήσεις, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ. Ο αριθμός περιλαμβάνει αφίξεις, αναχωρήσεις και διελεύσεις ή υπερπτήσεις αεροσκαφών στο FIR Αθηνών. Δεν πρόκειται, επομένως, για έναν ψυχρό αριθμό, αλλά για 5.082 διαφορετικές ακολουθίες αποφάσεων, συντονισμών και εντολών μέσα σε ένα μόνο εικοσιτετράωρο.

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Οι ελεγκτές στον πύργο βάζουν σε σειρά τα αεροσκάφη στους τροχοδρόμους, δίνουν την άδεια απογείωσης και υποδέχονται εκείνα που προσεγγίζουν για προσγείωση. Οι ελεγκτές προσέγγισης καθοδηγούν τις αφίξεις προς τον διάδρομο και παραλαμβάνουν τα αεροπλάνα που μόλις απογειώθηκαν. Στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής άλλοι συνάδελφοί τους εξασφαλίζουν ότι τα αεροσκάφη διατηρούν τις προβλεπόμενες αποστάσεις, αλλάζουν ύψος με ασφάλεια και παραδίδονται έγκαιρα από τον έναν τομέα στον επόμενο.

Όλα αυτά γίνονται σε πραγματικό χρόνο. Με τον καιρό να αλλάζει, καταιγίδες να κλείνουν διαδρομές, γειτονικούς εναέριους χώρους να περιορίζονται εξαιτίας πολέμων και δεκάδες αεροσκάφη να ζητούν ταυτόχρονα διαφορετικό ύψος ή πορεία. Μία στιγμή απροσεξίας δεν επιτρέπεται. Η συγκέντρωση πρέπει να παραμένει απόλυτη από την αρχή μέχρι το τέλος κάθε βάρδιας.

Και όμως, αυτοί οι άνθρωποι εργάζονται με ελλείψεις προσωπικού και συστήματα που περιμένουν εδώ και χρόνια τον πλήρη εκσυγχρονισμό τους. Για πέμπτο συνεχόμενο καλοκαίρι πολλοί παραχωρούν ακόμη και ημέρες ανάπαυσης, ώστε να ενισχύονται οι βάρδιες και να παραμένει ανοικτός ο ελληνικός ουρανός.

Είναι οι αφανείς ήρωες της αεροπορίας. Κρατούν ψηλά τα αεροπλάνα, ασφαλείς τους επιβάτες και ζωντανό έναν κρίσιμο πνεύμονα του τουρισμού και της οικονομίας. Με σύγχρονα ραντάρ, αξιόπιστες επικοινωνίες, όλα τα βοηθήματα ενεργά και πλήρη στελέχωση, οι Έλληνες controllers θα μπορούσαν να βρίσκονται στην κορυφή της Ευρώπης. Δεν χρειάζονται μόνο συγχαρητήρια. Χρειάζονται τα εργαλεία που αξίζουν. Και χρειάζεται να είναι περισσότεροι.