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Η συνολική επιβατική κίνηση στα συγκεκριμένα αεροδρόμια ανήλθε σε 6,9 εκατομμύρια επιβάτες, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση της τάξης του 5,4%.

Η διεθνής κίνηση ενισχύθηκε σημαντικά με 5,97 εκατομμύρια επιβάτες, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη υψηλή ζήτηση για τους ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς.

Η Ρόδος κατέγραψε τη μεγαλύτερη κίνηση, ενώ σημαντική άνοδος σημειώθηκε επίσης στα αεροδρόμια της Θεσσαλονίκης, της Κέρκυρας και άλλων περιοχών.

Το μείγμα των ξένων επισκεπτών συμπλήρωσαν οι Γερμανοί και οι Ιταλοί, αναδεικνύοντας τη δυναμική παρουσία πολλών διαφορετικών ευρωπαϊκών αγορών.

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Ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στους ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς συνεχίζουν να δίνουν οι Βρετανοί ταξιδιώτες, οι οποίοι και τον Ιούλιο αποτέλεσαν τη μεγαλύτερη εθνικότητα μεταξύ των ξένων επιβατών στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport Greece για την επιβατική κίνηση, περισσότεροι από 1,4 εκατομμύρια Βρετανοί ταξίδεψαν τον Ιούλιο προς νησιωτικούς και ηπειρωτικούς προορισμούς της χώρας. Συγκεκριμένα, μέσω των 14 αεροδρομίων διακινήθηκαν 1.431.733 Βρετανοί ταξιδιώτες, έναντι 1.356.425 τον Ιούλιο του 2025.

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Πρόκειται για αύξηση κατά 75.308 επιβάτες, που αντιστοιχεί σε άνοδο άνω του 5,5% σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της βρετανικής αγοράς για τον ελληνικό τουρισμό.

Στα 6,9 εκατ. επιβάτες η κίνηση τον Ιούλιο

Οι υψηλές επιδόσεις δεν περιορίστηκαν στη βρετανική αγορά. Στην καρδιά της θερινής περιόδου, τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της Fraport Greece κατέγραψαν συνολική επιβατική κίνηση περίπου 6,9 εκατομμυρίων επιβατών τον Ιούλιο.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, η κίνηση αυξήθηκε κατά 5,4%, καθώς διακινήθηκαν περισσότεροι από 353.000 επιβάτες.

Καθοριστική για την άνοδο ήταν η διεθνής επιβατική κίνηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport Greece, οι διεθνείς επιβάτες ανήλθαν σε 5,97 εκατομμύρια, καταγράφοντας αύξηση 5,2%, δηλαδή περίπου 293.000 περισσότερους επιβάτες σε σχέση με τον Ιούλιο του προηγούμενου έτους.

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη ισχυρή ζήτηση από τις αγορές του εξωτερικού και τη δυναμική των ελληνικών τουριστικών προορισμών κατά τη διάρκεια της υψηλής περιόδου.

Ποιοι προορισμοί είχαν τη μεγαλύτερη κίνηση

Στην κορυφή της επιβατικής κίνησης τον Ιούλιο βρέθηκε η Ρόδος, η οποία υποδέχθηκε περίπου 1,26 εκατομμύρια επιβάτες. Σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025, η κίνηση στο αεροδρόμιο του νησιού αυξήθηκε κατά περίπου 70.000 επιβάτες, δηλαδή κατά 5,5%.

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Ακολούθησε η Θεσσαλονίκη, όπου καταγράφηκε αύξηση 7,6%, που μεταφράζεται σε περίπου 67.000 επιπλέον επιβάτες.

Σημαντική άνοδο σημείωσε και η Κέρκυρα, με την επιβατική κίνηση να ενισχύεται κατά 65.000 επιβάτες, ή 7%.

Ανοδικά κινήθηκαν επίσης:

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Χανιά: +5,6%, με περίπου 42.000 επιπλέον επιβάτες.

+5,6%, με περίπου 42.000 επιπλέον επιβάτες. Μύκονος: +5,8%.

+5,8%. Κεφαλονιά: +9,7%.

+9,7%. Σκιάθος: +12%.

+12%. Άκτιο: +5,7%.

Οι επιδόσεις αυτές δείχνουν ότι η αυξημένη τουριστική ζήτηση δεν περιορίζεται μόνο στους δημοφιλέστερους προορισμούς, αλλά επεκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα ελληνικών νησιών και τουριστικών περιοχών.

Οι Βρετανοί στην πρώτη θέση

Σε επίπεδο εθνικοτήτων, οι Βρετανοί βρίσκονται με διαφορά στην πρώτη θέση μεταξύ των ξένων ταξιδιωτών που διακινήθηκαν από τα 14 αεροδρόμια της Fraport Greece τον Ιούλιο.

Ακολουθούν οι Γερμανοί, με 860.140 επιβάτες, και οι Ιταλοί, με 742.009 επιβάτες.

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Οι Έλληνες επιβάτες ανήλθαν τον ίδιο μήνα σε 957.474, ενώ σημαντική ήταν και η παρουσία ταξιδιωτών από άλλες ευρωπαϊκές αγορές.

Στη σχετική λίστα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων Πολωνοί, Ρουμάνοι και Σλοβάκοι, επιβεβαιώνοντας ότι η τουριστική κίνηση προς την Ελλάδα στηρίζεται σε ένα ευρύ και διαφοροποιημένο μείγμα αγορών.

Τα στοιχεία του Ιουλίου αποτυπώνουν έτσι μια ιδιαίτερα δυναμική εικόνα για την επιβατική κίνηση στα περιφερειακά αεροδρόμια, με τους ξένους επισκέπτες και κυρίως τη βρετανική αγορά να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της ανοδικής πορείας του ελληνικού τουρισμού.

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