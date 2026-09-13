Ένα πλακάτ διαμαρτυρίας που απεικονίζει τον ηγέτη του κόμματος Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, να αμφισβητεί τις δωρεές του κόμματος, αναρτήθηκε κοντά στο Κοινοβούλιο στο Λονδίνο, στις 9 Σεπτεμβρίου 2026. Η βρετανική αστυνομία δήλωσε την Τετάρτη ότι η ποινική έρευνα για το λαϊκιστικό κόμμα Reform UK θα διευρυνθεί ώστε να συμπεριλάβει τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν σε ένα ντοκιμαντέρ ότι αξιωματούχοι σχεδίαζαν να παραβιάσουν τον εκλογικό νόμο για την ξένη χρηματοδότηση. REUTERS

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι δισεκατομμυριούχοι του κλάδου των κρυπτονομισμάτων Μπεν Ντέλο και Κρίστοφερ Χάρμπορν προσέφεραν στο κόμμα Reform UK το ποσό των 36 εκατομμυρίων λιρών έκαστος, εξασφαλίζοντας συνολικά 72 εκατομμύρια λίρες.

Οι δωρητές δήλωσαν ότι τα χρήματα στοχεύουν στην ενίσχυση των υποδομών του κόμματος, προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη ανταγωνιστικότητά του ενόψει των επόμενων γενικών εκλογών.

Το κόμμα του Νάιτζελ Φάρατζ βρίσκεται υπό έρευνα από τις αρχές για ενδεχόμενη απόκρυψη δωρεών από ξένους υποστηρικτές, ενώ στελέχη του έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω καταγγελιών.

Παρά τις επικρίσεις από άλλα πολιτικά κόμματα για τη νομιμότητα και την προέλευση των κεφαλαίων, η ηγεσία του Reform UK υποστηρίζει ότι τηρεί τους κανόνες και στοχεύει στην αποτελεσματική προετοιμασία για τη διακυβέρνηση της χώρας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Οι δύο μεγαλύτεροι δωρητές του κόμματος Reform UK προσέφεραν σε αυτό το ποσό-ρεκόρ των 36 εκατομμυρίων λιρών έκαστος. Το συνολικό ποσό των 72εκατ. λιρών υπερβαίνει το σύνολο των χρημάτων που έλαβαν όλα τα πολιτικά κόμματα του Ηνωμένου Βασιλείου κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους. Αυτό την στιγμή που το κόμμα του Νάιτζελ Φάρατζ ερευνάται από τις αρχές περί απόκρυψης δωρεών από ξένους υποστηρικτές και αφού το αρκοδεξιό εθνικιστικό κόμμα της Γερμανίας, AfD κατάφερε μια τρομακτική νίκη στην Σαξονία.

Ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος του κλάδου των κρυπτονομισμάτων, Μπεν Ντέλο, δήλωσε ότι προέβη στη δωρεά των 36 εκατομμυρίων λιρών προκειμένου να διασφαλίσει «ίσους όρους ανταγωνισμού» με τα υπόλοιπα κόμματα – και να εξασφαλίσει ότι το Reform θα δώσει μια «δίκαιη μάχη» στις κάλπες κατά τις επόμενες γενικές εκλογές.

Advertisement

Advertisement

Το παράδειγμά του, όπως αναφέρει το SkyNews ακολούθησε άμεσα το Σάββατο και ο συνάδελφός του στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, Κρίστοφερ Χάρμπορν, εξασφαλίζοντας έτσι για το Reform UK συνολικά 72 εκατομμύρια λίρες μέσα σε διάστημα δύο ημερών.

Ο Χάρμπορν είχε δωρίσει προηγουμένως 9 εκατ. λίρες στο κόμμα, τον Αύγουστο.

Σε άρθρο του στην εφημερίδα Daily Telegraph, ανέφερε ότι το κόμμα Reform χρειαζόταν πόρους για τις υποδομές του, επισημαίνοντας ότι «απαιτούνται περισσότερα χρήματα από όσα μπορούν να εξασφαλιστούν αποκλειστικά μέσω των συνδρομών των μελών». Πρόσθεσε: «Τι περιμένω ως αντάλλαγμα για τις δωρεές μου; Τίποτα, σε προσωπικό επίπεδο. Ούτε τίτλο ευγενείας, ούτε αλλαγή πολιτικής, παρά μόνο ένα κόμμα έτοιμο να αναλάβει τη διακυβέρνηση…Εχω ήδη συγκεντρώσει αρκετό πλούτο για το υπόλοιπο της ζωής μου. Πλέον δεσμεύομαι να τον αξιοποιήσω προς όφελος της Βρετανίας και της ανθρωπότητας στο σύνολό της».

Νωρίτερα, ο Ντέλο δήλωσε στην εφημερίδα: «Σε αντίθεση με εκείνους που προσποιούνται ότι ανησυχούν για την υγεία της “δημοκρατίας μας”, ενώ παράλληλα κάνουν τα πάντα για να τη διατηρήσουν ως καρτέλ, εγώ επιδιώκω μια δίκαιη αναμέτρηση και ισότιμους όρους ανταγωνισμού. Το συμπέρασμά μου από τα πρόσφατα προβλήματα του κόμματος Reform είναι ότι θα έπρεπε να αφιερώνουν λιγότερο χρόνο στην προσπάθεια συγκέντρωσης πόρων για να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις και περισσότερο χρόνο στην προετοιμασία για τη διακυβέρνηση».

Πέρυσι, το Εργατικό Κόμμα συγκέντρωσε έσοδα ύψους 47 εκατ. λιρών (συμπεριλαμβανομένων δωρεών και συνδρομών μελών), οι Συντηρητικοί 27 εκατ. λίρες και το Reform 22 εκατ. λίρες. Οι Φιλελεύθεροι Δημοκρατικοί και οι Πράσινοι έλαβαν 9 εκατ. και 6 εκατ. λίρες αντίστοιχα.

Advertisement

Οι δωρεές αυτές έρχονται σε μια στιγμή που το Reform βρίσκεται αντιμέτωπο με ερωτήματα σχετικά με τα οικονομικά του, συμπεριλαμβανομένης μιας έρευνας του Channel 4, η οποία έδειξε υψηλόβαθμα στελέχη του κόμματος να συζητούν, όπως φαινόταν, τρόπους απόκρυψης δωρεών από ξένους υποστηρικτές.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία διερευνά τους ισχυρισμούς, ενώ το Reform έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια.

Advertisement

Ο επί χρόνια συνεργάτης του Νάιτζελ Φάρατ, Νταν Τζουκς και ο επικεφαλής πολιτικής, Τζέιμς Ορ, τέθηκαν σε διαθεσιμότητα εν αναμονή εσωτερικής έρευνας για τις καταγγελίες που επισκίασαν το ετήσιο συνέδριό του κόμματος την περασμένη εβδομάδα.

Παράλληλα, η αρμόδια αρχή ελέγχου για την τήρηση των κοινβουλευτικών προτύπωνεξετάζει μια δωρεά ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών από τον Χάρμπορν, η οποία έγινε λίγο πριν ο ο Φάρατζ εκλεγεί βουλευτής.

Ωστόσο, ο Φάρατζ έχει δηλώσει ότι δεν έχει διαπράξει κάποιο παράπτωμα και ότι η δωρεά δεν είχε πολιτικό χαρακτήρα.

Advertisement

Μιλώντας στο Sky News το πρωί του Σαββάτου, ο αναπληρωτής ηγέτης του Reform UK, Ρίτσαρντ Τάις, δήλωσε ότι το κόμμα «τηρεί τους κανόνες» και πρόσθεσε «Πρέπει να συγκεντρώσουμε σημαντικά οικονομικά αποθέματα για να μπορέσουμε να αναμετρηθούμε με τα μεγάλα κόμματα».

Ο ηγέτης του κόμματος, Νάιτζελ Φάρατζ δήλωσε αργότερα στην εφημερίδα The Telegraph: «Τα χρήματα θα διατεθούν για έναν και μόνο σκοπό: να διασφαλίσουμε ότι θα είμαστε έτοιμοι να σχηματίσουμε κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές. Το Reform UK θα χρηματοδοτήσει το καλύτερο τμήμα έρευνας και χάραξης πολιτικής που έχει γνωρίσει ποτέ η βρετανική πολιτική σκηνή».

Advertisement

Την περασμένη εβδομάδα, ορισμένοι βουλευτές τάχθηκαν υπέρ μέτρων σχετικά με τις πολιτικές δωρεές —συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού ανώτατου ορίου 100.000 λιρών για τις δωρεές από το εξωτερικό και της αναστολής της χρηματοδότησης μέσω κρυπτονομισμάτων— ωστόσο το νομοσχέδιο εκκρεμεί ακόμη προς έγκριση από τη Βουλή των Λόρδων. Υποστηρίζουν ότι οι αλλαγές θα αποτρέψουν την άσκηση επιρροής στις εκλογές μέσω κεφαλαίων από το εξωτερικό, ενώ το κόμμα Reform κάνει λόγο για προσπάθεια αποκοπής της χρηματοδότησής του.

Advertisement

Εκπρόσωπος των Εργατικών δηλώνει ότι τα ερωτήματα σχετικά με τα οικονομικά του κόμματος Reform «συσσωρεύονται», προσθέτοντας ότι ο Φάρατζ είναι «ακόμη βουτηγμένος μέχρι τον λαιμό στα σκάνδαλα».

Η Λίζα Σμαρτ, εκπρόσωπος των Φιλελεύθερων Δημοκρατικών για θέματα του Γραφείου του Υπουργικού Συμβουλίου, πρόσθεσε: «Ο Νάιτζελ Φάρατζ θέλει να φέρει την Αμερική του Τραμπ στη χώρα μας, εξαγοράζοντας την άνοδό του στην εξουσία. Προσπαθεί να μπει στην Ντάουνινγκ Στριτ 10 σαν να πρόκειται για μια στάση στο ταμπλό της Monopoly. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Ο Άντι Μπέρναμ πρέπει να θεσπίσει ανώτατο όριο στις πολιτικές δωρεές. Η δημοκρατία μας εξαρτάται από αυτό».

Advertisement