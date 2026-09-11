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Νέα στοιχεία για το περιστατικό που αφορά τον Γιώργο Μαζωνάκη έφερε στο φως ο δικηγόρος του τραγουδιστή και νομικός εκπρόσωπος της οικογένειάς του, Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Όπως ανέφερε, από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε φτάσει στο ιατρείο της Καρνεάδου πριν από τις 14:00 και παρέμεινε εκεί χωρίς τις αισθήσεις του για περίπου μιάμιση ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ. Ο ίδιος υποστήριξε ότι την ώρα άφιξης επιβεβαιώνει και η κατάθεση του οδηγού ταξί που μετέφερε τον τραγουδιστή στο ιατρείο, ενώ σχετική αναφορά φέρεται να υπάρχει και σε κατάθεση εργαζόμενης.

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Ο κ. Λυκούδης στάθηκε ιδιαίτερα στα στοιχεία που, όπως είπε, καταγράφηκαν από το λογισμικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με την αναφορά του, το μηχάνημα ξεκίνησε να λειτουργεί στις 14.12 και παρέμεινε σε λειτουργία για 42 λεπτά, μέχρι τις 14.54. Με βάση αυτά τα δεδομένα, ο δικηγόρος υποστηρίζει ότι ο τραγουδιστής είχε ήδη χάσει τις αισθήσεις του αρκετή ώρα πριν από την κλήση στο ΕΚΑΒ.

Παράλληλα, ανέφερε ότι στη δικογραφία δεν περιλαμβάνονται βίντεο από την άφιξη του τραγουδιστή στο ιατρείο ούτε φωτογραφίες από την ιατρική πράξη. Υποστήριξε ακόμη ότι προκύπτει προσπάθεια διαγραφής αρχείων πελατών του ιατρείου, καθώς και καθαρισμού του χώρου.

Ο Χαράλαμπος Λυκούδης αποκάλυψε επίσης ότι ζήτησε από τον αρμόδιο ανακριτή την αναβάθμιση της κατηγορίας, από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Όπως υποστήριξε, η συγκεκριμένη θέση βασίζεται, μεταξύ άλλων, στον τρόπο και στον χώρο όπου πραγματοποιήθηκε η ιατρική πράξη, αλλά και στα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Τέλος, ο δικηγόρος της οικογένειας υποστήριξε ότι από τη δικογραφία προκύπτει πως ο απινιδωτής του ιατρείου δεν λειτουργούσε, χαρακτηρίζοντας το στοιχείο αυτό ιδιαίτερα σοβαρό.