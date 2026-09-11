Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Νέα σοκαριστικά στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τις τελευταίες ώρες του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιδιωτικό ιατρείο του Κολωνακίου, όπου υπέστη ανακοπή καρδιάς το απόγευμα της Τετάρτης (9/9).

Η γιατρός δεν κάλεσε το ΕΚΑΒ αλλά ζητούσε τη βοήθεια του ΑΙ

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Live News, η γιατρός έβγαλε φωτογραφία τον Γιώργο Μαζωνάκη όταν έκανε τη θεραπεία, αλλά στη συνέχεια έσπευσε να διαγράψει τη φωτογραφία. Οι αστυνομικοί κατόρθωσαν να ανακτήσουν το αρχείο, κάτι που τους βοήθησε να διαμορφώσουν μία πληρέστερη εικόνα για τον τρόπο που έδρασε η γιατρός.

Advertisement

Advertisement

Το πιο συγκλονιστικό στην υπόθεση που προκύπτει από τα ψηφιακά στοιχεία που εξέτασαν και ανέλυσαν οι αστυνομικοί είναι ότι οι γιατροί αναζητούσαν στην Τεχνητή Νοημοσύνη οδηγίες για να μάθουν με ποιον τρόπο θα μπορούσαν να επαναφέρουν στη ζωή έναν ασθενή!

Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή στο ιατρείο και οι γιατροί αρνήθηκαν να καλέσουν το ΕΚΑΒ για να μην αποκαλυφθεί η εγκληματική τους εμπλοκή στον αιφνίδιο αυτό θάνατο. Δυστυχώς, ο Γιώργος Μαζωνάκης οδηγήθηκε στο νοσοκομείο, ενώ ήταν ήδη πολύ αργά.

Την ίδια στιγμή, οι δύο γιατροί υποστηρίζουν ότι ο τραγουδιστής έφτασε στο γραφείο τους στις 16:30, λίγο πριν καταρρεύσει. Ωστόσο, τα πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας διαψεύδουν αυτόν τον ισχυρισμό, καθώς φαίνεται ο 54χρονος ερμηνευτής να εισέρχεται στην κλινική στις 13:00.

Για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη έχει ασκηθεί στους δύο γιατρούς της κλινικής ποινική δίωξη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία, ενώ η οικογένεια του τραγουδιστή έχει προαναγγείλει ότι θα ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας.