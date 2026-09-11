Από το Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγούνται οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη ,Παρασκευη 11 Σεπτεμβρίου 2026.(ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Δύο γιατροί διώκονται για κακουργηματική έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος, έχοντας λάβει προθεσμία για να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι το ιατρείο δεν διέθετε την απαραίτητη άδεια για τη διενέργεια της ιατρικής πράξης της πλασμαφαίρεσης.

Παράλληλα, η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέστησε δυνατή την άμεση διαπίστωση της ακριβούς αιτίας θανάτου του τραγουδιστή, αναμένοντας τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.

Ο δικηγόρος της οικογένειας προανήγγειλε αίτημα αναβάθμισης της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και ζήτησε την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών των γιατρών.

Οι αρχές εξετάζουν πλέον τις χρονικές αποκλίσεις σχετικά με την ώρα εισόδου του καλλιτέχνη στο ιατρείο και τη διεξαγωγή της ιατρικής πράξης.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Προθεσμία για να απολογηθούν ζήτησαν και πήραν οι δύο γιατροί, που διώκονται για κακουργηματική έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία, του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη.

Νωρίτερα, στο ζευγάρι ασκήθηκε η ποινική δίωξη από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και στη συνέχεια οδηγήθηκαν ενώπιον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν στη 13:00 το μεσημέρι της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Advertisement

Advertisement

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία της υπόθεσης, φαίνεται να προκύπτουν σοβαρά ζητήματα γύρω από τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η ιατρική πράξη, αφού φαίνεται πως αυτή είχε ήδη ξεκινήσει, ενώ ο ασθενής βρισκόταν σε δύσκολη κατάσταση.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας προέκυψε ότι το ιατρείο δεν ήταν αδειοδοτημένο για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης ιατρικής πράξης πλασμαφαίρεσης.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί η αιτία θανάτου του καλλιτέχνη

Την ίδια στιγμή, απροσδιόριστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με την εκτίμηση του ιατροδικαστή που εξέτασε τη σορό του τραγουδιστή.

Η νεκροτομή-νεκροψία ολοκληρώθηκε χωρίς να προκύψει σαφές συμπέρασμα για τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό του.

Για τον προσδιορισμό της αιτίας θανάτου, αναμένονται πλέον τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία αναμένεται να δώσουν περισσότερα στοιχεία στις Αρχές. Η διαδικασία των εξετάσεων θα ολοκληρώσει την ιατροδικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

Το βασικό ζήτημα που καλείται πλέον να διερευνήσει η Δικαιοσύνη είναι αν και σε ποιον βαθμό οι ιατρικές πράξεις που προηγήθηκαν του θανάτου συνδέονται αιτιωδώς με αυτόν και ποια ακριβώς ήταν η πράξη ή η παράλειψη που οδήγησε στο μοιραίο αποτέλεσμα.

Advertisement

Πρόθεση για αίτημα αναβάθμισης κατηγορίας από τον δικηγόρο της οικογένειας Μαζωνάκη

Ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, προανήγγειλε την πρόθεση να ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τους δύο γιατρούς. Αυτή η εξέλιξη έρχεται μετά την ιατροδικαστική εξέταση που επιβεβαίωσε ότι ο θανών δεν αντιμετώπιζε προϋπάρχον καρδιακό πρόβλημα, με την οικογένεια να συνδέει τον θάνατο με συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις.

Νωρίτερα, ο δικηγόρος της οικογένειας, Χαράλαμπος Λυκούδης, κατέθεσε επίσημο αίτημα για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών των δύο γιατρών. Η κίνηση αυτή κρίνεται απαραίτητη για να αποκαλυφθούν οι τηλεφωνικές επαφές, τα μηνύματα και ο χρόνος των κλήσεων προς τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εκείνη την ημέρα, ώστε να εξακριβωθεί αν υπήρξε έγκαιρη και ορθή ενημέρωση για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Παράλληλα, η οικογένεια δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά των γιατρών και παντός υπευθύνου, ζητώντας απόλυτη διαφάνεια και απόδοση ευθυνών.

Advertisement

Παράλληλα, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται οι κρίσιμες ώρες που ο καλλιτέχνης πέρασε μέσα στο ιατρείο. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αρχές, ο Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται ότι δεν πέρασε το κατώφλι της κλινικής στις 16:00, όπως αρχικά είχαν καταθέσει οι εμπλεκόμενοι, αλλά γύρω στις 13:30, ενώ η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης φέρεται να είχε ήδη αρχίσει όταν υπέστη την ανακοπή.

Η χρονική αυτή απόκλιση αποτελεί το βασικότερο κομμάτι του παζλ που καλείται να λύσει η αστυνομία, εξετάζοντας ενδελεχώς τι ακριβώς συνέβη από τη στιγμή της εισόδου του τραγουδιστή μέχρι την ειδοποίηση του ΕΚΑΒ και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Advertisement