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Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή και αναμένεται να λάβουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την απολογία τους.

Οι αρχές ερευνούν καταθέσεις, υλικό από κάμερες και τη νομιμότητα του ιατρικού εξοπλισμού, ενώ η πλευρά του θανόντος ενδέχεται να ζητήσει αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου παραμένουν αδιευκρίνιστα, καθώς τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα δεν κατέληξαν σε σαφές συμπέρασμα για τον μηχανισμό της ανακοπής.

Οι αρχές αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων για να διαλευκάνουν τις συνθήκες της υπόθεσης.

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Ποινική δίωξη για το κακούργημα της έκθεσης από την οποία επήλθε θάνατος, κατά συναυτουργία, ασκήθηκε σε βάρος των δύο γιατρών, η ιατρική πράξη των οποίων φέρεται να συνδέεται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Μετά την άσκηση της δίωξης, οι δύο κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν ενώπιον ανακριτή, ο οποίος ανέλαβε τη δικογραφία της υπόθεσης. Οι γιατροί καλούνται πλέον να απολογηθούν ενώπιόν του.

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Όπως αναμένεται, οι δύο κατηγορούμενοι θα ζητήσουν και θα λάβουν προθεσμία για την απολογία τους. Με τον τρόπο αυτό θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν γνώση του συνόλου της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους και να προετοιμάσουν την υπερασπιστική τους γραμμή ενόψει της απολογίας τους.

Νέα δεδομένα που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές κατά τη διάρκεια της έρευνας φαίνεται να αφήνουν ανοιχτά σημαντικά ερωτήματα τόσο για το τι προηγήθηκε της κατάρρευσης του Γιώργου Μαζωνάκη όσο και για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το ιατρείο στο Κολωνάκι.

Η Ασφάλεια Αθηνών έχει ήδη συγκεντρώσει και αξιοποιεί μια σειρά από στοιχεία, τα οποία θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά για την εξέλιξη της υπόθεσης. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει οι καταθέσεις που έχουν ληφθεί, το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, τα δεδομένα που προέκυψαν από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, αλλά και το ζήτημα της νόμιμης αδειοδότησης του συγκεκριμένου εξοπλισμού.

Η έρευνα των Αρχών στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου 11 είχε προηγηθεί της σύλληψης των δύο γιατρών. Αστυνομικοί βρίσκονταν στον χώρο από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιώντας πολύωρη έρευνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένεται να φτάσει σήμερα στα Δικαστήρια της οδού Ευελπίδων προκειμένου να συνατηθεί με τον ανακριτή και δεν αποκλείεται να ζητήσει την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από τη θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη η αιτία της ανακοπής

Την ίδια στιγμή, χωρίς σαφή απάντηση παραμένει το βασικό ερώτημα σχετικά με τα αίτια που προκάλεσαν τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η πρώτη εκτίμηση των ιατροδικαστών που εξέτασαν τη σορό του τραγουδιστή δεν κατέληξε σε συγκεκριμένη αιτία θανάτου. Η ιατροδικαστική εξέταση δεν έδωσε μέχρι στιγμής ξεκάθαρη εικόνα για τον μηχανισμό που οδήγησε στην ανακοπή και στη συνέχεια στον θάνατό του.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία αναμένεται να προσφέρουν περισσότερα στοιχεία και να βοηθήσουν τους ιατροδικαστές να σχηματίσουν πληρέστερη εικόνα για τις συνθήκες και τα ακριβή αίτια του θανάτου.