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Οι ειδικοί αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές για τον εντοπισμό πιθανών αλλοιώσεων ή ουσιών που συνέβαλαν στο μοιραίο συμβάν.

Παράλληλα, οι αρχές διεξάγουν ποινική έρευνα σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο τραγουδιστής κατέρρευσε σε ιδιωτικό ιατρείο κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης ιατρικής πράξης.

Οι ιατροδικαστές θα συνεκτιμήσουν τα εργαστηριακά ευρήματα με το ιατρικό ιστορικό και τα δεδομένα της αστυνομικής έρευνας για να καταλήξουν στο τελικό συμπέρασμα.

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Ένα από τα σημαντικότερα ερωτήματα στην υπόθεση του αιφνίδιου θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη παραμένει προς το παρόν χωρίς οριστική απάντηση: από τι ακριβώς πέθανε ο δημοφιλής τραγουδιστής;

Η πρώτη ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέληξε, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, σε σαφή αιτία θανάτου και πλέον ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν οι εργαστηριακές εξετάσεις που ακολουθούν.

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Αυτό όμως χρειάζεται μια σημαντική διευκρίνιση.

Όπως είπες στη HuffPost o Αναστάσιος Σπανός, επεμβατικός καρδιολόγος, Διευθυντής του Ιατρικού Κέντρου και πρωήν Διοικητής του Γενικού Ναυτικού Νοσοκομείου:

«Ο όρος «αδιευκρίνιστη αιτία θανάτου» δεν σημαίνει ότι η Ιατροδικαστική Υπηρεσία δεν μπορεί ή δεν πρόκειται να βρει την αιτία. Σημαίνει ότι στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν υπάρχει ένα εύρημα της νεκροτομής που να επιτρέπει από μόνο του ασφαλές και τελικό συμπέρασμα.

Και ακριβώς γι’ αυτό η διερεύνηση συνεχίζεται, με πολύ σημαντικές τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις».

Η ανακοπή περιγράφει τι συνέβη – όχι κατ’ ανάγκη γιατί συνέβη

Εδώ βρίσκεται μία διάκριση που συχνά δημιουργεί σύγχυση.

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Γνωρίζουμε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, έγινε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση χωρίς επιτυχία και ο θάνατός του διαπιστώθηκε στις 17:40.

Η καρδιακή ανακοπή, όμως, περιγράφει ουσιαστικά τον τελικό μηχανισμό: η καρδιά παύει να εξασφαλίζει αποτελεσματική κυκλοφορία του αίματος.

Το κρίσιμο ιατροδικαστικό ερώτημα είναι διαφορετικό:

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Τι προκάλεσε την ανακοπή;

Αυτό είναι που πρέπει τώρα να απαντηθεί.

Τι μπορεί να μην «φαίνεται» στη νεκροτομή

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Υπάρχουν αιτίες αιφνίδιου θανάτου που μπορεί να αφήνουν εμφανή ανατομικά ευρήματα και άλλες που δεν αποκαλύπτονται τόσο εύκολα με τη μακροσκοπική εξέταση των οργάνων.

Για παράδειγμα, σε μια ιατροδικαστική διερεύνηση μπορεί να χρειαστεί να εξεταστούν ή να αποκλειστούν καρδιολογικά ή αγγειακά αίτια, σοβαρή αρρυθμία, πνευμονική εμβολή, μεταβολική διαταραχή, επίδραση φαρμάκων ή άλλων ουσιών, καθώς και διαφορετικοί παράγοντες που ενδεχομένως λειτούργησαν συνδυαστικά.

Αυτά αναφέρονται ως γενικά ενδεχόμενα που εξετάζονται σε έναν ανεξήγητο αιφνίδιο θάνατο και όχι ως εκτίμηση για το τι συνέβη στον Γιώργο Μαζωνάκη.

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Μέχρι να υπάρξουν εργαστηριακά αποτελέσματα, οποιαδήποτε συγκεκριμένη απόδοση της αιτίας θα ήταν αυθαίρετη.

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Τι θα δείξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις

Ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια του παζλ είναι ο τοξικολογικός έλεγχος.

Στα δείγματα που έχουν ληφθεί μπορούν να αναζητηθούν φάρμακα, αλκοόλ και άλλες ουσίες. Δεν αρκεί όμως απλώς η ανίχνευση μιας ουσίας.

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Οι ειδικοί πρέπει να εξετάσουν ποια ουσία βρέθηκε, σε ποια συγκέντρωση, εάν η ποσότητα βρίσκεται σε θεραπευτικά ή τοξικά επίπεδα και εάν μπορεί να έχει οποιαδήποτε αιτιώδη σχέση με τον θάνατο.

Γι’ αυτό και τα αποτελέσματα δεν πρέπει να ερμηνεύονται αποσπασματικά.

Γιατί είναι κρίσιμες οι ιστολογικές εξετάσεις

Παράλληλα πραγματοποιείται μικροσκοπική εξέταση δειγμάτων ιστών.

Η ιστολογική εξέταση μπορεί να αποκαλύψει αλλοιώσεις στην καρδιά, στους πνεύμονες, στο ήπαρ, στον εγκέφαλο ή σε άλλα όργανα που δεν ήταν εμφανείς κατά τη μακροσκοπική εξέταση της σορού.

Με απλά λόγια, η νεκροτομή εξετάζει τα όργανα και τις εμφανείς βλάβες, ενώ η ιστολογία μπορεί να φτάσει στο επίπεδο των ιστών και των κυττάρων.

Και μερικές φορές εκεί βρίσκεται μια κρίσιμη απάντηση.

Το μεγάλο ερώτημα: υπάρχει σχέση με όσα προηγήθηκαν;

Η υπόθεση αποκτά πρόσθετη ιατροδικαστική και δικαστική σημασία επειδή ο θάνατος συνέβη ενώ ο τραγουδιστής βρισκόταν σε «μη αδειοδοτούμενο» ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί για προγραμματισμένη πλασμαφαίρεση. Οι Αρχές διερευνούν τι ακριβώς συνέβη πριν από την κατάρρευσή του, ενώ στο μικροσκόπιο έχουν μπει ο χώρος, η συγκεκριμένη ιατρική πράξη και οι συνθήκες υπό τις οποίες αυτή πραγματοποιήθηκε ή επρόκειτο να πραγματοποιηθεί.

Οι δύο γιατροί συνελήφθησαν και η υπόθεση έχει ήδη περάσει στο επίπεδο της ποινικής διερεύνησης.

Το παζλ θα συμπληρωθεί από πολλά διαφορετικά στοιχεία

Η τελική εικόνα επομένως δεν θα προκύψει από μία και μόνο εξέταση.

Οι ιατροδικαστές θα πρέπει να συνεκτιμήσουν τα ευρήματα της νεκροτομής, τις ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, το ιατρικό ιστορικό και, όπου απαιτείται, τα δεδομένα που αφορούν τις τελευταίες ώρες πριν από την κατάρρευση.

Παράλληλα, η δικαστική και αστυνομική έρευνα εξετάζει καταθέσεις, στοιχεία του ΕΚΑΒ, δεδομένα και υλικό που συγκεντρώθηκε από τον χώρο.

Η επιστημονικά ασφαλής απάντηση, συνεπώς, σήμερα είναι μία:

Η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί οριστικά.

Η πρώτη νεκροτομή δεν έδωσε από μόνη της την απάντηση. Οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις είναι εκείνες που μπορεί να προσθέσουν τα κρίσιμα κομμάτια του παζλ και να επιτρέψουν στους ιατροδικαστές να καταλήξουν στην τελική τους εκτίμηση.

Μέχρι τότε, το «αδιευκρίνιστη» δεν σημαίνει «ανεξήγητη για πάντα».

Σημαίνει πολύ απλά: η έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί.