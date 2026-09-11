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Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι η πλασμαφαίρεση δεν αποτελεί μέθοδο αποτοξίνωσης ή ευεξίας, καθώς η χρήση της περιορίζεται αποκλειστικά στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων αυτοάνοσων νοσημάτων σε νοσοκομειακό περιβάλλον.

Τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα αναγεννούν μόνο το αίμα και οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή τους στερείται επιστημονικής τεκμηρίωσης, ενέχοντας σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των ασθενών.

Η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία καλεί την Πολιτεία να ελέγξει αυστηρά τις προσφερόμενες αναγεννητικές θεραπείες και να ενισχύσει την εποπτεία των ιατρικών δομών που λειτουργούν ανεξέλεγκτα.

Οι πολίτες οφείλουν να επιδεικνύουν σκεπτικισμό απέναντι σε διαφημιστικές καταχωρήσεις και να αναζητούν έγκυρες πληροφορίες αποκλειστικά από θεσμικές και επιστημονικές πηγές.

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Με αφορμή τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη σε ιδωτικό ιατρείο, η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση, κρούωντας τον κώδωνα του κινδύνου από μη τεκμηριωμένες θεραπείες. Ξεκαθάρισε το τοπίο αναφορικά με την παραφιλολογία που κυριαρχεί για το τι είναι η πλασμαφαίρεση, αποκλείοντας τον διαδομένο ισχυρισμό ότι πρόκειται για μηχανισμό «αποτοξίνωσης», «ευεξίας» και «μακροζωϊας».

Eπιπλέον, η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία καλεί την Πολιτεί να «δίνει σαφή στοιχεία για την επιστημονική βαρύτητα και τεκμηρίωση των προσφερόμενων «αναγεννητικών» θεραπειών».

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Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«H αδόκητη απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, επανέφερε στο προσκήνιο την ανεξέλεγκτη κατάσταση στο χώρο των λεγόμενων εναλλακτικών θεραπειών. Σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα, το περιστατικό διαδραματίσθηκε σε ιδιωτικό ιατρείο που αποκαλείται Stem Cell Clinic.

Τα Stem Cells του μυελού των οστών, που η ελληνική τους ονομασία είναι στελεχιαία ή αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα (και όχι βλαστοκύτταρα), έχουν τη δυνατότητα να ανανεώνουν το αίμα σε καθημερινή βάση. Τα κύτταρα αυτά χρησιμοποιούνται σε ειδικές νοσοκομειακές συνθήκες στις μεταμοσχεύσεις του μυελού των οστών που οι αιματολόγοι εφαρμόζουν σε ασθενείς με λευχαιμίες και άλλα αιματολογικά νοσήματα. Τα stem cells αναγεννούν αποκλειστικά το αίμα και κανένα άλλο ιστό του σώματος. Οποιαδήποτε άλλη χρήση τους δεν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη ενώ είναι και δυνητικά επικίνδυνη.

Επίσης σύμφωνα με δημοσιεύματα και δηλώσεις των γιατρών, αναφέρεται ότι ο Γ. Μαζωνάκης είχε πάει στο Ιατρείο για πλασμαφαίρεση. Η συγκεκριμένη θεραπευτική παρέμβαση γίνεται επίσης με ειδικά μηχανήματα σε νοσοκομειακό περιβάλλον, από εξειδικευμένο προσωπικό και χρησιμοποιείται κυρίως από Αιματολόγους και Νευρολόγους. Η χρήση της αφορά την απομάκρυνση παθολογικών αντισωμάτων από το αίμα για να αντιμετωπιστούν αυτοάνοσα νοσήματα.

H πλασμαφαίρεση έχει παρενέργειες κυρίως από το καρδιαγγειακό σύστημα με συχνότερες την υπόταση και τις διαταραχές του καρδιακού ρυθμού. Δυστυχώς, στην Ιατρική παραφιλολογία που έχει διογκωθεί στις μέρες μας, η πλασμαφαίρεση διαφημίζεται γενικά σαν μηχανισμός «αποτοξίνωσης», «ευεξίας» και «μακροζωϊας».

Καμία από αυτές τις αξιώσεις δεν είναι τεκμηριωμένη με κλινικές μελέτες. Η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία είχε ήδη σημάνει τον κώδωνα του κινδύνου για όσα ανεξέλεγκτα προσφέρονται στους πολίτες μέσω επιστολής προς τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και το Υπουργείο Υγείας το 2019. Σε αυτή επισημαίνονταν ο κίνδυνος της προσφοράς και διαφήμισης μη αποδεδειγμένων ή ανεπαρκώς τεκμηριωμένων κυτταρικών θεραπειών στη χώρα μας και είχε ζητηθεί η άμεση διερεύνηση των δομών που προσφέρουν μη εγκεκριμένες κυτταρικές θεραπείες, η ενίσχυση της εποπτείας και η επίσημη ενημέρωση του κοινού για τους ενδεχόμενους κινδύνους.

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Επαναλαμβάνουμε πως η πολιτεία μέσω του ΕΟΦ θα πρέπει να δίνει σαφή στοιχεία για την επιστημονική βαρύτητα και τεκμηρίωση των προσφερόμενων «αναγεννητικών» θεραπειών.

Οι Ιατρικοί σύλλογοι που δίνουν άδειες λειτουργίας Ιατρείων θα πρέπει να «ξεσκονίζουν» την επιστημονική συνάφεια και επάρκεια των αιτούντων και να παρακολουθούν έστω δειγματοληπτικά τις δραστηριότητες των μελών τους.

Οι επιστημονικές ενώσεις οφείλουν με τη σειρά τους να ενημερώνουν στον δημόσιο ιστότοπο, την επιστημονικά έγκυρη θέση τους για όσα θαυματουργά διαφημίζονται. Ο πολίτης θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα σκεπτικός και να αναζητά θεσμικές πηγές και όχι διαφημιστικές καταχωρήσεις. Μόνο από εκεί θα αντλήσει κατοχυρωμένες πληροφορίες».

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