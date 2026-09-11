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Η επιτροπή διαδοχής της φυλής επέλεξε τον παρουσιαστή ειδήσεων Έντουρντ Ρουκίβντι Κιτζανανγκόμα ως νέο βασιλιά, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της οικογένειας του εκλιπόντος.

Η πριγκίπισσα Ρουθ Κομουντάλε και η βασίλισσα Κεμιγκίσα υποστηρίζουν ότι η διαθήκη του βασιλιά ορίζει ως διάδοχο τον γιο του, του οποίου η ταυτότητα παραμένει αδιευκρίνιστη.

Παράλληλα, αναφέρθηκαν παρεμβάσεις του στρατού στο παλάτι, ενώ ο πρωθυπουργός του βασιλείου απηύθυνε έκκληση για ψυχραιμία ενόψει της κηδείας του μονάρχη.

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Ρήγμα στη βασιλική οικογένεια μετά την επιλογή δημοφιλούς τηλεοπτικού παρουσιαστή ειδήσεων ως διαδόχου του βασιλιά της Ουγκάντας.

Το παραδοσιακό βασίλειο του Τοορο στην Ουγκάντα ​​βυθίστηκε σε μια σκληρή διαμάχη διαδοχής την Πέμπτη, αφού η οικογένεια του εκλιπόντος βασιλιά Όγιο Νίμπα απέρριψε την επιλογή των μελών της φυλής να διαδεχθεί τον βασιλιά ένας παρουσιαστής τηλεοπτικών ειδήσεων.

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Αν και η Ουγκάντα ​​είναι συνταγματική δημοκρατία, διαθέτει αρκετά παλιά βασίλεια των οποίων οι ηγέτες τυγχάνουν σεβασμού ως σύμβολα της παράδοσης και ασκούν τεράστια κοινωνική επιρροή

Ο βασιλιάς Όγιο, ο οποίος έγινε ο νεότερος εν ενεργεία μονάρχης στον κόσμο όταν ανέβηκε στον θρόνο το 1995 σε ηλικία μόλις 3 ετών, απεβίωσε στις 27 Αυγούστου σε ηλικία 34 ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου υποβαλλόταν σε θεραπεία για καρκίνο.

Η κηδεία του έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο.

Ο εξάδεφος του εκλιπόντα βασιλιά Όγιο, πρίγκιπας Έντουρντ Ρουκίβντι Κιτζανανγκόμα

Παρουσιαστής ειδήσεων ορίστηκε νέος βασιλίας

Η επιτροπή διαδοχής της βασιλικής φυλής ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι επέλεξε τον πρίγκιπα Έντουρντ Ρουκίβντι Κιτζανανγκόμα —παρουσιαστή ειδήσεων και συντάκτη στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα UBC— ως τον νέο βασιλιά.

Ο Κιντζανανκόμα είναι ξάδελφος του εκλιπόντος βασιλιά. Ωστόσο, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της επιτροπής, η αδελφή του Όγιο, πριγκίπισσα Ρουθ Κομουντάλε, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι η διαθήκη του αδελφού της όριζε πως ήταν ο γιος του αυτός που έπρεπε να τον διαδεχθεί.

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Ο εκπρόσωπος του βασιλείου έδωσε στη δημοσιότητα αντίγραφο του σχετικού αποσπάσματος της διαθήκης, η οποία φέρει ημερομηνία 14 Σεπτεμβρίου 2022. Σε αυτό αναφέρεται: «Δηλώνω και ορίζω δια της παρούσης ότι, εάν κατά την ημερομηνία του θανάτου μου επιζεί γιος μου, νομίμως αναγνωρισμένος ως βιολογικός μου γιος, τον ορίζω κληρονόμο μου στον θρόνο του βασιλείου του Tοορο».

Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε νωρίς την Πέμπτη, η μητέρα του Όγιο, βασίλισσα Κεμιγκίσα κατήγγειλε μια «αυτοανακηρυχθείσα ομάδα μελών της φυλής» που επέλεξε νέο βασιλιά, παρά το γεγονός ότι τους είχε αναγνωστεί η διαθήκη λίγες ώρες νωρίτερα.

Ο εκλιπόντας βασιλιάς Όγιο

Ανέφερε επίσης ότι ο στρατός της Ουγκάντα ​​απομάκρυνε τους βασιλικούς φρουρούς από το παλάτι χωρίς προειδοποίηση και έθεσε την οικογένεια σε κατ’ οίκον περιορισμό. Εκπρόσωπος του στρατού της Ουγκάντα ​​δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό. Δεν κατέστη δυνατή η άμεση επικοινωνία με μέλη της επιτροπής διαδοχής για σχολιασμό.

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Άγνωστη η ταυτότητα του γιου

Ο Βασιλιάς Όγιο, πρέσβης καλής θέλησης του ΟΗΕ που πρωτοστάτησε στον αγώνα κατά του HIV και του AIDS, δεν παντρεύτηκε ποτέ και δεν ήταν γνωστό ότι είχε παιδιά.

Ο πρωθυπουργός του βασιλείου, Κάλβιν Άρμστρονγκ Ρουομίρε Ακίικι, αποκάλυψε την ύπαρξη του γιου σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 27 Αυγούστου, με την οποία ανακοίνωνε τον θάνατο του Όγιο.

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Δήλωσε ότι ο εκλιπών βασιλιάς άφησε πίσω του «έναν Πρίγκιπα ως διάδοχό του, η ταυτότητα του οποίου θα αποκαλυφθεί επίσημα την κατάλληλη στιγμή».

Δεύτερη στη σειρά η αδερφή του βασιλιά Όγιο, πριγκίπισσα Ρουθ Κομουντάλε και τέταρτη η μητέρα του βασιλιά Όγιο, βασίλισσα Κεμιγκίσα

Ο Άντριου Μουέντα, διακεκριμένος Ουγκαντανός δημοσιογράφος και συγγενής της βασιλικής οικογένειας, έγραψε την Πέμπτη στο X ότι η οικογένεια του Όγιο δεν μπόρεσε να παρουσιάσει φωτογραφία του φερόμενου ως γιου και αρνήθηκε να αποκαλύψει λεπτομέρειες σχετικά με την οικογένεια της μητέρας του αγοριού.

Πρόσθεσε ότι, στο Τοόρο, ο γιος ενός βασιλιά μπορούσε να τον διαδεχθεί μόνο εάν είχε γεννηθεί από βασίλισσα που ήταν επίσημα παντρεμένη με τον βασιλιά.

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Ο Πρωθυπουργός Άρμστρονγκ απηύθυνε την Πέμπτη έκκληση για ψυχραιμία σε όλες τις πλευρές της διαμάχης. «Θα υπάρξει χρόνος για να εξεταστεί η διαθήκη, να ακουστούν όσοι υποστηρίζουν διαφορετική θέση και να ληφθούν υπόψη τα έθιμά μας, η ισχύουσα νομοθεσία και οι αρμόδιοι θεσμοί μέσω των οποίων πρέπει να καθοριστεί η διαδοχή», έγραψε στο X. «Η διαδικασία αυτή πρέπει να διεξαχθεί με ψυχραιμία και αξιοπιστία, όχι μέσα από αντικρουόμενες ανακοινώσεις, αντιπαραθέσεις ή προσπάθειες επιβολής τετελεσμένων γεγονότων, τη στιγμή που ο Βασιλιάς μας αναμένει ακόμη την ταφή του».

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