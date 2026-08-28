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Ο μονάρχης είχε αναγνωριστεί ως ο νεότερος εν ενεργεία βασιλιάς στον κόσμο, έχοντας ανέβει στον θρόνο σε ηλικία μόλις τριών ετών το 1995.

Ο πρωθυπουργός του βασιλείου ανακοίνωσε τον θάνατό του, χαρακτηρίζοντας την απώλεια σημαντική για τη βασιλική οικογένεια και ολόκληρη την Ουγκάντα.

Παρά τον κυρίως πολιτιστικό ρόλο του θεσμού, ο εκλιπών βασιλιάς διατηρούσε σημαντική επιρροή στη χώρα του κατά τη διάρκεια της βασιλείας του.

Ο θεσμός της μοναρχίας θα συνεχιστεί με τον διάδοχο του βασιλιά, του οποίου η ταυτότητα θα αποκαλυφθεί σύντομα σύμφωνα με την παράδοση.

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Πέθανε σε ηλικία 34 ετών ο βασιλιάς Όγιο Ρουκίντι Δ’ του Τόρο της Ουγκάντα, ο οποίος είχε γίνει γνωστός ως ο νεότερος μονάρχης στον κόσμο. Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός του παραδοσιακού βασιλείου του, που βρίσκεται στη δυτική Ουγκάντα.

Ο Όγιο Ρουκίντι Δ’ είχε ανέβει επισήμως στον θρόνο σε ηλικία μόλις 3 ετών, διαδεχόμενος τον πατέρα του, ο οποίος είχε πεθάνει από καρδιακή προσβολή το 1995. Τα πλήρη βασιλικά του καθήκοντα ανέλαβε όταν ενηλικιώθηκε, το 2010. Μάλιστα, το 2025 το Βιβλίο Γκίνες των Ρεκόρ τον είχε αναγνωρίσει ως τον «νεαρότερο εν ενεργεία μονάρχη» στον κόσμο.

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Ο πρωθυπουργός του βασιλείου, Κάλβιν Άρμστρονγκ Ρουομιίρε Ακιίκι, ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Πέμπτης 27 Αυγούστου ότι ο βασιλιάς έφυγε από τη ζωή, κάνοντας λόγο για «ανυπολόγιστη απώλεια για τη βασιλική οικογένεια, τον λαό του Τόορο και την Ουγκάντα».

Oyo Nyimba, a tribal monarch in Uganda who ascended his ancient throne as an infant and fascinated world leaders as a boy king, has died. He was 34.



Read more: https://t.co/wgnhWK9tQB August 28, 2026

Η περιοχή του Τόρο ή Τόορο, η οποία βρίσκεται στη δυτική Ουγκάντα, ανάμεσα στην Ουγκάντα και το πρώην Ζαΐρ και στους πρόποδες της οροσειράς του Ρουενζόρι, αποτελεί ένα από τα πέντε βασίλεια που αναγνωρίζονται συμβολικά από τον πρόεδρο της χώρας, Γιοουέρι Μουσεβένι. Οι συγκεκριμένες μοναρχίες δεν διαθέτουν πολιτικές εξουσίες, καθώς ο ρόλος τους είναι κυρίως πολιτιστικός, εξακολουθούν όμως να διατηρούν σημαντική πολιτική επιρροή.

Το βασίλειο είχε γνωστοποιήσει ότι ο Όγιο Ρουκίντι Δ’ νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση προς τον κόσμο να παραμείνει ψύχραιμος. Πηγές που βρίσκονται κοντά στη βασιλική οικογένεια ανέφεραν ότι ο μονάρχης νοσηλευόταν λόγω καρκίνου.

This courtesy video from 1995 shows the late King Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV during his enthronement ceremony pic.twitter.com/wOcCZZyweC — The Kampala Post (@KampalaPost) August 28, 2026

Uganda's King Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, who became the world's youngest reigning monarch after ascending the throne at age three, has died aged 34.



The king succeeded his father in 1995 after his father died of a heart attack, but was formally crowned when he turned… pic.twitter.com/yDES5QGjas — Radar Africa (@radarafricacom) August 28, 2026

Ο βασιλιάς δεν είχε παντρευτεί, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό του βασιλείου. Ωστόσο, αφήνει πίσω του έναν πρίγκιπα διάδοχο. Η ύπαρξη του διαδόχου δεν ήταν μέχρι σήμερα γνωστή στο κοινό, όμως, όπως διευκρινίστηκε, η ταυτότητά του πρόκειται να αποκαλυφθεί σύμφωνα με την παράδοση.

«Καλώ τον λαό του Τόορο να παραμείνει ενωμένος, ήρεμος και να προσευχηθεί αυτή τη δύσκολη περίοδο», δήλωσε ο πρωθυπουργός.