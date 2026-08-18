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Ο 89χρονος μονάρχης αντιμετωπίζει επίσης μια σπάνια πάθηση του αίματος που προκαλεί κόπωση και δύσπνοια, ενώ έχει υποβληθεί σε πρόσφατες ιατρικές παρεμβάσεις.

Κατά τη διάρκεια της απουσίας του, ο διάδοχος του θρόνου πρίγκιπας Χάακον θα αναλάβει την άσκηση των καθηκόντων του ως αντιβασιλέας.

Ο βασιλιάς Χάραλντ έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο παραίτησης από τον θρόνο, παρά τη μόνιμη μείωση των δημόσιων υποχρεώσεών του λόγω ηλικίας.

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Ο βασιλιάς Χάραλντ Ε’ της Νορβηγίας εισήχθη στο νοσοκομείο και θα απέχει από τα καθήκοντά του για δύο εβδομάδες λόγω ασθένειας, όπως ανακοίνωσε το παλάτι.

Ο 89χρονος μονάρχης, ο οποίος συγκαταλέγεται στους μακροβιότερους της Ευρώπης, υποβλήθηκε τις τελευταίες εβδομάδες σε θεραπεία με κορτιζόνη για μια σπάνια πάθηση του αίματος, την αιμολυτική αναιμία. Η πάθηση αυτή προκαλεί μείωση του αριθμού των ερυθρών αιμοσφαιρίων στον οργανισμό, οδηγώντας σε κόπωση και δύσπνοια.

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Το παλάτι ανέφερε, σύμφωνα με το ΒΒC, ότι ο μονάρχης εισήχθη στο νοσοκομείο λόγω «κατακράτησης υγρών στο σώμα, η οποία απαιτεί νοσοκομειακή θεραπεία».

Πρόσθεσε επίσης ότι ο διάδοχος του θρόνου, πρίγκιπας Χάακον, ηλικίας 53 ετών, θα ασκεί καθήκοντα αντιβασιλέα όσο ο πατέρας του απουσιάζει λόγω της ασθένειάς του.

Η βασιλική αυλή της Νορβηγίας ανακοίνωσε τον Απρίλιο του 2024 ότι ο βασιλιάς Χάραλντ θα προχωρούσε σε «μόνιμη μείωση» των δημόσιων υποχρεώσεών του, «λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία του».

Ο βασιλιάς ανέβηκε στον θρόνο της σκανδιναβικής χώρας τον Ιανουάριο του 1991 και έχει αποκλείσει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο παραίτησης.

Τον Φεβρουάριο, διακομίστηκε σε νοσοκομείο στην Τενερίφη της Ισπανίας, καθώς υπέφερε από λοίμωξη και αφυδάτωση. Το 2024, έβαλε βηματοδότη, αφού είχε ασθενήσει κατά τη διάρκεια διακοπών στη Μαλαισία.

Η βασίλισσα Σόνια εισήχθη επίσης στο νοσοκομείο τον Μάιο του τρέχοντος έτους για εξετάσεις και παρακολούθηση λόγω καρδιακών προβλημάτων, όπως ανακοίνωσε το παλάτι.

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Επίσης, η πριγκίπισσα διάδοχος Μέτε Μάριτ-σύζυγος του πρίγκιπα διαδόχου Χάακον- υπεβλήθη τον Ιούνιο σε επιτυχή μεταμόσχευση πνεύμονα. Το 2018 διαγνώστηκε με μια σπάνια μορφή πνευμονικής ίνωσης, η οποία προκαλεί αναπνευστικές δυσκολίες και το διάστημα πριν την μεταμόσχευση η κατάστασης τη υγείας της είχα επιδεινωθεί ραγδαία.

Τα προβλήματα υγείας μελών της βασιλικής οικογένειας έρχονται μετά από μια ταραχώδη περίοδο για τη νορβηγική βασιλική οικογένεια.

Τον Μάρτιο, η Πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι ευχόταν να μην είχε γνωρίσει ποτέ τον εκλιπόντα Αμερικανό δράστη σεξουαλικών αδικημάτων Τζέφρι Έπσταϊν. Η Πριγκίπισσα Διάδοχος είχε ανταλλάξει εκατοντάδες μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον Έπσταϊν μεταξύ 2011 και 2014, ενώ είχε διαμείνει στην κατοικία του στη Φλόριντα κατά τη διάρκεια της απουσίας του.

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«Είναι εξαιρετικά σημαντικό για μένα να αναλάβω την ευθύνη επειδή δεν εξέτασα προσεκτικότερα το παρελθόν του», δήλωσε η ίδια.

Τρεις μήνες αργότερα, τον Ιούνιο, ο γιος της από προηγούμενη σχέση, Μάριους Μποργκ Χόιμπι, κρίθηκε ένοχος για δύο κατηγορίες βιασμού και καταδικάστηκε σε φυλάκιση τεσσάρων ετών.

Tον ίδιο μήνα η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ υποβλήθηκε σε επιτυχή μεταμόσχευση πνεύμονα. Το 2018 διαγνώστηκε με μια σπάνια μορφή πνευμονικής ίνωσης, η οποία προκαλεί αναπνευστικές δυσκολίες.

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