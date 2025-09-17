Με ιδιαίτερη επισημότητα ξεκίνησε η επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στη Βρετανία, με το ζεύγος να φτάνει στο Κάστρο του Ουίνδσορ το μεσημέρι της Τετάρτης.

Ο Τραμπ και η πρώτη κυρία, Μελάνια Τραμπ, αποβιβάστηκαν από το προεδρικό ελικόπτερο Marine One και έγιναν δεκτοί αρχικά από τον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας, Ουίλιαμ και Κέιτ.

Advertisement

Advertisement

Ο Γουίλιαμ και η Κέιτ χαιρέτησαν το προεδρικό ζεύγος στο Walled Garden του κτήματος του Γουίνδσορ, όταν προσγειώθηκε το ελικόπτερο Marine One.

Ως μέρος των ιδιαίτερων τελετουργικών που προστέθηκαν στο ταξίδι του Αμερικανού ηγέτη, το ελικόπτερο προσγειώθηκε στον χλοοτάπητα του κήπου, που βρίσκεται μέσα στο ιδιωτικό Home Park.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

President Trump and First Lady Melania have arrived at Windsor Castle, where they were received by Prince William and Princess Catherine of Wales.



🇺🇸🇬🇧 pic.twitter.com/gtA2x96TtD — Visegrád 24 (@visegrad24) September 17, 2025

President Trump joins King Charles III in a horse-drawn carriage as he begins his historic U.K. state visit with an arrival ceremony at Windsor Castle.



Read more: https://t.co/ej5KriNEIo pic.twitter.com/b2Wor01Lbe — ABC News (@ABC) September 17, 2025