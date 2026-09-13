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Οι βρετανικές αρχές παραμένουν σε επικοινωνία με την αμερικανική πρεσβεία, επισημαίνοντας την προσδοκία τους για τήρηση της τοπικής νομοθεσίας από τους ξένους διπλωμάτες.

Η αμερικανική πρεσβεία επιβεβαίωσε ότι είναι ενήμερη για τις καταγγελίες και αντιμετωπίζει το ζήτημα με τη δέουσα σοβαρότητα.

Η απομάκρυνση του άνδρα συνδέεται με έρευνα που διεξάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για άλλο πρόσωπο, χωρίς να έχει υποβληθεί επίσημο αίτημα έκδοσης.

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Ενας Αμερικανός διπλωμάτης, ο οποίος κατηγορείται για κατοχή άσεμνου υλικού με παιδιά, απομακρύνθηκε κρυφά από το Ηνωμένο Βασίλειο όπως μετέδωσε η εφημερίδα «The Sun». Οι αμερικανικές αρχές φέρονται να πραγματοποίησαν έφοδο στο διαμέρισμα του διπλωμάτη στο Λονδίνο τον περασμένο μήνα, να τον παρέλαβαν και να τον μετέφεραν σε αμερικανική αεροπορική βάση προκειμένου να αποχωρήσει από τη χώρα.

Το αμερικανικό προσωπικό δεν διαθέτει αρμόδιότητα σύλληψης στο Ηνωμένο Βασίλειο και, σύμφωνα με την εφημερίδα δεν υπήρξε επίσημο αίτημα για την έκδοση του εν λόγω άνδρα.

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Πληροφορίες αναφέρουν ότι Βρετανοί υπουργοί βρίσκονται σε επικοινωνία με την αμερικανική πρεσβεία σχετικά με το περιστατικό.

Η απομάκρυνση του άνδρα φέρεται να συνδέεται με έρευνα που αφορά άλλο πρόσωπο στις ΗΠΑ.

Εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας δήλωσε: «Την Τρίτη 25 Αυγούστου, οι αμερικανικές αρχές μάς ενημέρωσαν για μια έρευνα που διεξάγουν σχετικά με ύποπτα αδικήματα στο Λονδίνο, τα οποία αφορούν άσεμνο υλικό με παιδιά. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε μαζί τους για το θέμα αυτό».

Εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε: «Αναμένουμε από όλους τους ξένους διπλωμάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο να τηρούν τη νομοθεσία μας, όπως ακριβώς αναμένουμε να πράττουν και οι Βρετανοί διπλωμάτες όταν υπηρετούν στο εξωτερικό. Δεδομένου ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα από τις ΗΠΑ, δεν θα ήταν σκόπιμο να προβούμε σε περαιτέρω σχόλια σε αυτό το στάδιο».

Εκπρόσωπος της αμερικανικής πρεσβείας δήλωσε στην εφημερίδα The Sun: «Είμαστε ενήμεροι για καταγγελίες που αφορούν άτομο το οποίο υπηρετεί στην πρεσβεία. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένει από όλο το προσωπικό να τηρεί τα υψηλότερα πρότυπα συμπεριφοράς και αντιμετωπίζουμε αυτές τις καταγγελίες με τη δέουσα σοβαρότητα».

Το 2019, η Αμερικανίδα αξιωματούχος Αν Σάκουλας εγκατέλειψε το Ηνωμένο Βασίλειο μετά από τροχαίο δυστύχημα στο Νορθάμπτονσάιρ, στο οποίο έχασε τη ζωή του ο 19χρονος Χάρι Νταμ.

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Αργότερα καταδικάστηκε για την πρόκληση του θανάτου του, ωστόσο δεν επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο για να παραστεί αυτοπροσώπως στη διαδικασία επιβολής της ποινής.

Ο Ραντ Σίγκερ, εκπρόσωπος της οικογένειας του θύματος, δήλωσε στο Sky News ότι, εάν διαπράττονται εγκλήματα σε βρετανικό έδαφος, «εκεί πρέπει να διερευνώνται». Όπως ανέφερε: «Η διπλωματική ασυλία είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία που χρονολογείται εδώ και αιώνες και θεσπίστηκε για να διασφαλίζει την προστασία των διπλωματών σε χώρες υψηλού κινδύνου — για παράδειγμα, σε περίπτωση που κρατούνταν όμηροι». Ωστόσο, τόνισε ότι αυτή δεν αποτελεί «εισιτήριο για να αποφεύγουν τις συνέπειες του νόμου» και ότι οι διπλωμάτες οφείλουν να υπόκεινται στις τοπικές διαδικασίες διερεύνησης.





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