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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία λίγο μετά τις 2:00 το μεσημέρι εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Πελασγίας στον Δήμο Στυλίδας.

Η εστία της φωτιάς, όπως αναφέρει το Lamia Report ξέσπασε πλησίον ελαιοπερίβολων και δασικής έκτασης, αμέσως μετά το τελευταίο σπίτι του οικισμού προς Μύλους, προκαλώντας την άμεση και μαζική κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Ευτυχώς, η φορά του ανέμου προς το παρόν δεν ευνοεί τη μετάδοση του πύρινου μετώπου προς τα σπίτια, ωστόσο η εγγύτητα στο χωριό διατηρεί τις δυνάμεις πυρόσβεσης σε ύψιστη εγρήγορση για την ταχύτερη δυνατή οριοθέτηση.

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Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές επίγειες δυνάμεις από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Στυλίδας, την Π.Υ. Λαμίας, την Π.Υ. ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας, καθώς και από τα Κλιμάκια Αργυροχωρίου και Παύλιανης.

Από αέρος συνδράμουν με ρίψεις νερού τα δύο αεροσκάφη PZL που εδρεύουν στο αεροδρόμιο της Λαμίας, ενισχύοντας καθοριστικά το έργο των πεζοπόρων και εποχούμενων τμημάτων.

Στην επιχείρηση συνδάμει και ο Δήμος Στυλίδας με υδροφόρες, συνδράμοντας στην τροφοδοσία των πυροσβεστικών οχημάτων.