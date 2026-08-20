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Στην Εύβοια συνελήφθη ένας 42χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών απεντόμωσης, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.281 ευρώ.

Από την αρχή του έτους έως τις 20 Αυγούστου, οι αρχές έχουν πραγματοποιήσει 308 συλλήψεις και έχουν επιβάλει συνολικά 733 διοικητικά πρόστιμα για εμπρησμούς.

Το Πυροσβεστικό Σώμα συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό υπαιτίων και απευθύνει έκκληση στους πολίτες για την πιστή τήρηση των κανόνων πυροπροστασίας.

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Σε δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών σε Αττική και Εύβοια προχώρησαν τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της ΔΑΕΕ του Πυροσβεστικού Σώματος.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, 39χρονος συνελήφθη σήμερα στην Ανατολική Αττική, από στελέχη του ΑΚΑΕΕ Ανατολικής Αττικής, για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση σε αγροτική έκταση, σε παράδρομο της Λεωφόρου Λαυρίου.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, περίπου στις 7:15 έκανε χρήση γυμνής φλόγας (με αναπτήρα), με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά και να καούν περίπου πέντε τετραγωνικά μέτρα χαμηλής βλάστησης και ξηρών χόρτων.

Επιπλέον, 42χρονος συνελήφθη σήμερα από στελέχη του ΑΚΑΕΕ Εύβοιας για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, στην περιοχή Νέος Πύργος, επί της Περιφερειακής Οδού Ιστιαίας-Αιδηψού. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:15, κατά τη διάρκεια καπνίσματος για απεντόμωση σύκων, με αποτέλεσμα να καεί έκταση περίπου μισού στρέμματος σε οικοπεδικό χώρο. Στον 42χρονο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.281 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 20 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 733 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.178.021 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 308 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 274 (88,96%) είναι από αμέλεια και οι 34 (11,04%) από πρόθεση.

Όπως επισημαίνεται από το Πυροσβεστικό Σώμα, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) και τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΑΚΑΕΕ) συνεχίζουν με αμείωτη ένταση τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που προβαίνουν σε εμπρηστικές ενέργειες από πρόθεση, ενώ απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να τηρούν απαρέγκλιτα τους κανόνες πυροπροστασίας και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.

Τέλος, η Πυροσβεστική υπογραμμίζει ότι «το Πυροσβεστικό Σώμα είναι αμείλικτο απέναντι σε κάθε ενέργεια, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια, η οποία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και να θέσει σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Κάθε τέτοια ενέργεια διερευνάται εξονυχιστικά και οι υπαίτιοι, όταν ταυτοποιούνται, οδηγούνται άμεσα ενώπιον της Δικαιοσύνης».