Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Συνολικά 33 άτομα συνελήφθησαν για υποθέσεις πυρκαγιών από τις 29 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου, εκ των οποίων τα 30 αφορούσαν αμέλεια και τα τρία πρόθεση.

Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές επέβαλαν 22 διοικητικά πρόστιμα ύψους άνω των 70.000 ευρώ για παραβάσεις που σχετίζονται με την πυροπροστασία.

Εξειδικευμένα κλιμάκια διερεύνησαν σοβαρά περιστατικά σε περιοχές όπως το Ρέθυμνο, την Πάρο και την Αργολίδα, προχωρώντας σε συλλήψεις υπευθύνων για εργασίες ή τεχνικές βλάβες που προκάλεσαν φωτιές.

Στην Κεφαλονιά συνελήφθη άτομο για εμπρησμό από πρόθεση, ενώ στη Βοιωτία οι έρευνες απέκλεισαν το αιολικό πάρκο ως αιτία της πυρκαγιάς.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες με επιστημονική τεκμηρίωση για τον εντοπισμό των αιτιών σε όλα τα πρόσφατα περιστατικά.

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Συνολικά 33 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από τις 29 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές, οι 30 αφορούσαν εμπρησμό από αμέλεια (90,91%), ενώ οι υπόλοιπες τρεις σχετίζονταν με εμπρησμό από πρόθεση (9,09%). Παράλληλα, επιβλήθηκαν 22 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 70.138,48 ευρώ.

Στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, όπου εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά στις 29 Ιουλίου, το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ρεθύμνου, με τη συνδρομή εξειδικευμένων στελεχών της Δ.Α.Ε.Ε., διερεύνησε άμεσα τα αίτια της φωτιάς. Από τις αυτοψίες και τα διαθέσιμα στοιχεία προέκυψε ότι η εστία εντοπίστηκε σε αγωγό του δικτύου ηλεκτροδότησης. Στο πλαίσιο του αυτοφώρου συνελήφθη ο αρμόδιος υπεύθυνος του δικτύου του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. στην περιοχή, κατηγορούμενος για εμπρησμό από αμέλεια.

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Ανάλογη έρευνα πραγματοποιήθηκε και στην Πάρο για την πυρκαγιά της 28ης Ιουλίου, η οποία ξέσπασε στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων και επεκτάθηκε σε γειτονική έκταση με χαμηλή βλάστηση. Έπειτα από εντολή της Δ.Α.Ε.Ε., το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Κυκλάδων διερεύνησε τις συνθήκες του περιστατικού και προχώρησε στη σύλληψη του δημάρχου Πάρου, του αντιδημάρχου Καθαριότητας, του εργολάβου του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων και ενός οδηγού απορριμματοφόρου, υπαλλήλου του δήμου.

Ανάμεσα στις σοβαρότερες υποθέσεις συγκαταλέγεται και η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Φίχτι Αργολίδας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ζευγάρι αγροτών πραγματοποιούσε εργασίες με γεωργικό ελκυστήρα εξοπλισμένο με καταστροφέα, γεγονός που οδήγησε στην εκδήλωση και την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης, οι δύο φερόμενοι ως υπαίτιοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν.

Σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά στη Βοιωτία, κοντά σε αιολικό πάρκο, οι Αρχές διευκρίνισαν ότι η φωτιά δεν ξεκίνησε από ανεμογεννήτρια ή άλλη εγκατάσταση του πάρκου. Ως σημείο έναρξης προσδιορίστηκε γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, περίπου 500 μέτρα μακριά από τις ανεμογεννήτριες, μέσω της οποίας διοχετεύεται η παραγόμενη ενέργεια στο κεντρικό δίκτυο. Στο ίδιο σημείο είχε καταγραφεί αντίστοιχη πυρκαγιά και στα τέλη Ιουνίου.

Οι υπόλοιπες συλλήψεις αφορούσαν, μεταξύ άλλων, εργασίες με τροχό που προκάλεσαν πυρκαγιές, καθώς και παραβιάσεις των μέτρων πυροπροστασίας σε ημέρες με πολύ υψηλό ή ακραίο δείκτη επικινδυνότητας.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και στην πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου 1 Αυγούστου στην Κεφαλονιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, Έλληνας φέρεται να προκάλεσε σκόπιμα τη φωτιά χρησιμοποιώντας γυμνή φλόγα, με αποτέλεσμα να καούν περισσότερα από 6.000 στρέμματα, ενώ η επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως επισημαίνεται, ο συλληφθείς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια υπόθεση το 2014 και είχε εκτίσει ποινή για συναφή αδικήματα.

Την ίδια ώρα, κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) επιχειρούν σε όλες τις σοβαρές περιπτώσεις, μεταξύ των οποίων στο Ρέθυμνο, την Αργολίδα και τη Βοιωτία, συνεχίζοντας τις έρευνες με επιστημονική τεκμηρίωση και αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων.