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Στη σύλληψη ενός 44χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για εμπρησμό από πρόθεση, για την πυρκαγιά που ξέσπασε στις 23:20 του Σαββάτου στην περιοχή Πάστρα της Κεφαλονιάς.

Στα ίχνη του έφθασαν άμεσα ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αργοστολίου, υπό τη συνεχή καθοδήγηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά με χρήση γυμνής φλόγας, με αποτέλεσμα μέχρι αυτή την ώρα να έχει καεί έκταση μεγαλύτερη των 6.000 στρεμμάτων.

Ύστερα από τη διενεργηθείσα προανάκριση και τις σχετικές εντολές των εισαγγελικών Αρχών ο 44χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, για το αδίκημα του εμπρησμού από πρόθεση, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία.

Ο συλληφθείς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υπόθεσεις εμπρησμών, ενώ είχε καταδικαστεί και εκτίσει ποινή για συναφείς πράξεις.

Ο αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Σωτήρης Κουρής περιέγραψε στο kefaloniapress.gr τη δραματική ολονύχτια μάχη για την προστασία των χωριών.

«Έγινε σύλληψη ενός υπόπτου, κατοίκου της περιοχής», ανέφερε ο αντιπεριφερειάρχης.

Μέχρι να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τις διωκτικές ή ανακριτικές αρχές, δεν μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για την ευθύνη του συλληφθέντος ή για τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.