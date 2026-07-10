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Ένα εντυπωσιακό αλλά και ανησυχητικό φαινόμενο κατέγραψε η κάμερα στην παραλία Μύρτος της Κεφαλονιάς, όπου τμήμα της πλαγιάς πάνω από την ακτή αποκολλήθηκε, με αποτέλεσμα μεγάλοι βράχοι και ποσότητες χώματος να καταλήξουν στην παραλία και την ακτογραμμή.

Το περιστατικό αποτυπώνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, με τις εικόνες να δείχνουν τη στιγμή που οι όγκοι υλικών πέφτουν από το πρανές, δημιουργώντας ένα πυκνό σύννεφο σκόνης που καλύπτει προσωρινά το σημείο. Η κατολίσθηση σημειώθηκε σε ώρα κατά την οποία υπήρχαν λουόμενοι στην περιοχή, ωστόσο, σύμφωνα με τις εικόνες, δεν προκλήθηκε πανικός ή κάποια έντονη αναστάτωση.

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Ο Μύρτος, μία από τις πιο γνωστές παραλίες της Ελλάδας, έχει παρουσιάσει και στο παρελθόν παρόμοια φαινόμενα, καθώς οι απότομες πλαγιές γύρω από την ακτή ευνοούν τις αποκολλήσεις βράχων. Σε πρόσφατα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφονται αντίστοιχες πτώσεις βράχων προς την παραλία και τη θάλασσα.

Στο σημείο υπάρχει προειδοποιητική σήμανση που ενημερώνει τους επισκέπτες για τον κίνδυνο κατολισθήσεων και την ανάγκη αυξημένης προσοχής κατά την παραμονή τους στην περιοχή.