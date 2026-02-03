Κλειστή παραμένει η Ιόνια Οδός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας λόγω μεγάλης κατολίσθησης στο 127ο χιλιόμετρο μετά το Κομπότι Άρτας, στη θέση Συκούλα.

Ενας τεράστιος όγκος χώματος, φερτών υλικών, μπάζων και πετρών κατέληξε στον δρόμο, σπάζοντας προστατευτικά πλέγματα και μπάρες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι γεωλόγοι και μηχανικοί της Ιόνιας Οδού πραγματοποιούν μετρήσεις και συλλέγουν στοιχεία από το ρήγμα 200 μέτρων που δημιουργήθηκε λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, ενώ αύριο αναμένονται αποφάσεις για την έναρξη των εργασιών και την οριοθέτηση των σκαπτικών μηχανημάτων.

Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι θα χρειαστούν πολλές ημέρες για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, με την κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται προσωρινά μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού από Αμφιλοχία προς Άρτα.

Επίσης, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πρόβλεψη της ΕΜΥ για επιδείνωση του καιρού από το απόγευμα της Τετάρτης με καταιγίδες στην περιοχή.