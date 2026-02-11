Κλειστό για τουλάχιστον 3 μήνες θα παραμείνει το ρεύμα της Ιόνιας Οδού προς το Αντίρριο, στο τμήμα από την Άρτα έως την Αμφιλοχία, μετά τη μεγάλη κατολίσθηση στη Συκούλα, όπως έγινε γνωστό σε συνάντηση των βουλευτών Μαρίας Κεφάλα, Γιώργου Αμυρά, Βασίλη Γιόγιακα και Γιώργου Στύλιου με τον Υπουργό Υποδομών Χρίστο Δήμα.

Εκτιμάται ότι εντός περίπου 20 ημερών θα δοθεί στην κυκλοφορία το ρεύμα προς τα Ιωάννινα, με ταυτόχρονη αμφιδρόμηση για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης τα προβλήματα στην Εγνατία Οδό λόγω της κυκλοφορίας σε μία λωρίδα, ενώ σήμερα Τετάρτη οι βουλευτές Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας αναμένεται να έχουν σύσκεψη με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο, με τη συμμετοχή εκπροσώπων σωματείων βυτιοφόρων και βαρέων οχημάτων, με αποκλειστικό αντικείμενο την κατάσταση στην Εγνατία.

Παράλληλα, έγινε ενημέρωση για την πορεία του έργου Γιάννενα–Κακαβιά και τη σύνδεση του Ε65 με την Εγνατία έως το καλοκαίρι του 2026.