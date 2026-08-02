Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης διεξάγεται σε Αττική και Βοιωτία με τη συμμετοχή εκατοντάδων πυροσβεστών, εθελοντών, καθώς και ενισχύσεων από τη Γαλλία και τη Ρουμανία.

Παράλληλα, πυρκαγιές βρίσκονται σε εξέλιξη στην Κεφαλονιά και τη Φωκίδα, προκαλώντας την έκδοση πολλαπλών μηνυμάτων από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων.

Το Πόρτο Γερμενό παραμένει το δυσκολότερο μέτωπο, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να αποτρέψουν την εξάπλωση της φωτιάς προς κατοικημένες περιοχές.

Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής προχώρησε σε έντεκα συλλήψεις σε διάφορες περιοχές της χώρας για την πρόκληση πυρκαγιών, συμπεριλαμβανομένης μίας περίπτωσης από αγροτικές εργασίες στο Άργος.

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06:47 Γιγαντιαία επιχείρηση της πυροσβεστικής

Σε Αττική και τη Βοιωτία επιχειρούν συνολικά 496 πυροσβέστες με 22 ομάδες πεζοπόρων της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης, 6ης, 10ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 134 οχήματα. Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν επίσης 23 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα από τη Γαλλία και ακόμη 23 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα από τη Ρουμανία, στο πλαίσιο της προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών στη χώρα μας. Παράλληλα, υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, ενώ συνδράμουν η ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ», η Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, η ΕΛ.ΑΣ., το ΕΚΑΒ, καθώς και λεωφορεία του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων για τη μετακίνηση πολιτών.

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06:52 11 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών

Έντεκα συλλήψεις έγιναν από το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής για πρόκληση πυρκαγιών σε Αργολίδα, Ηλεία, Σέρρες, Αττική και Λέσβο. Ειδικά για τη μεγάλη φωτιά στο Φίχτι Άργους – Μυκηνών, οι Αρχές διαπίστωσαν ότι προκλήθηκε από σπινθήρες κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με γεωργικό ελκυστήρα που έφερε καταστροφέα, οδηγώντας στη σύλληψη ενός 57χρονου και μίας 53χρονης στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

06:42 Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Πάστρα Κεφαλονιάς: Μηνύματα 112 για απομάκρυνση κατοίκων

Νέα μηνύματα 112 εστάλησαν σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Κάτω Κατελειό, Χιονάτα, Θηράμονα και Μαυράτα προκειμένου να απομακρυνθούν απ’ αυτές λόγω της πυρκαγιάς που έχει εκδηλωθεί σε δασική έκταση στην Πάστρα Κεφαλονιάς. Όσοι βρίσκονται την ευρύτερη περιοχή Κάτω Κατελειό καλούνται να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς Ρατζακλί και Σκάλα, ενώ όσοι βρίσκονται σε Χιονάτα, Θηράμονα και Μαυράτα να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς Αργοστόλι. Νωρίτερα μέσω 112 ζητήθηκε η απομάκρυνση πολιτών από τις περιοχές Κρεμμύδι Μαρκόπουλο και Κατελειό Κεφαλονιάς.

06:37 Μάχη με τις φλόγες όλη τη νύχτα στο Πόρτο Γερμενό

Το Πόρτο Γερμενό παραμένει για τρίτη ημέρα το ισχυρότερο και μεγαλυτερο μέτωπο φωτιάς που έχουν να αντιμετωπίσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενώ οι φλόγες συνεχίζουν το καταστροφικό τους έργο καταστρέφοντας εκτάσεις πρασίνου και περιουσίες. Η φωτιά έχει διασπαστεί σε δύο ιδιαίτερα επικίνδυνα μέτωπα. Το ανατολικό εκτείνεται από το Κρύο Πηγάδι, την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο προς τα Βίλια, ενώ το νότιο κινείται προς το Πόρτο Γερμενό, την Ψάθα και τη Βένιζα, όπου εντοπίζεται η μεγαλύτερη ανησυχία, με στόχο των πυροσβεστών να μην επιτρέψουν την εξάπλωσή της προς τα Μέγαρα.Οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν κυρίως στο νότιο μέτωπο, προσπαθώντας να κρατήσουν τη φωτιά μακριά από την Ψάθα και τον οικισμό της Βένιζας, ενώ παράλληλα μάχη δίνεται και στον Άγιο Νεκτάριο, ώστε οι φλόγες να μην προσεγγίσουν τα Βίλια. Για τον λόγο αυτό εκδόθηκαν διαδοχικά μηνύματα του 112 για απομάκρυνση κατοίκων από τις περιοχές Αλεποχώρι, Ψάθα, Βένιζα, Λούμπα, Ζάχουλη, Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο.

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06:31 Φωτιά στην Φωκίδα

Σε εξέλιξη παραμένει και η πυρκαγιά στο Σκάλωμα Φωκίδας, όπου επιχειρούν 64 πυροσβέστες με δύο ομάδες της 6ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ το 112 έχει διατάξει εκκενώσεις στους οικισμούς Κλήμα, Πηγή, Κούκουρα, Νέα Κούκουρα, Μαγούλα, Πευκάκι και Ευπάλιο.

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