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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Κεφαλονιά, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό στην περιοχή του Χάρακα.

Το τροχαίο σημειώθηκε στον επαρχιακό δρόμο που συνδέει το Φισκάρδο με την παραλία του Μύρτου, με τις αρχές να κινητοποιούνται άμεσα για την επιχείρηση διάσωσης.

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Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να προχωρήσουν στον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων και στην παροχή πρώτων βοηθειών.

Κατά την επιχείρηση, ένα άτομο ανασύρθηκε από το όχημα χωρίς τις αισθήσεις του. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του θύματος, ενώ διερευνώνται τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Πηγή: kefaloniapress.gr