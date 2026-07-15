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Οι θεράποντες ιατροί έκριναν την κατάσταση της υγείας της σταθερή και τη συνέχιση της νοσηλείας της μη αναγκαία.

Ο 24χρονος κατηγορούμενος για τη συμμετοχή του στην επίθεση παρουσιάστηκε στην ανακρίτρια προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες.

Οι άλλοι δύο εμπλεκόμενοι, ηλικίας 29 και 26 ετών, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι ως φυσικοί αυτουργοί της εμπρηστικής επίθεσης.

Οι τρεις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν ποινικές διώξεις για πέντε κακουργήματα, μεταξύ των οποίων η ανθρωποκτονία, η τρομοκρατία και ο εμπρησμός.

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Εξιτήριο έλαβε το μεσημέρι της Πέμπτης (15/7) από το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου», η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία νοσηλευόταν από τις 2 Ιουλίου, μετά τη δολοφονική επίθεση που δέχτηκε στο σπίτι της και είχε σαν αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια.

Η Αφροδίτη Νέστορα φέρει εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια ενώ στο σχετικό ιατρικό ανακοινωθέν που εκδόθηκε από το νοσοκομείο αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «η κλινική της πορεία υπήρξε σταθερή με σταδιακή βελτίωση. Με βάση την παρούσα κλινική εικόνα δεν κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω νοσηλεία της και η ασθενής εξέρχεται από το Νοσοκομείο σε καλή γενική κατάσταση».

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Αναλυτικά το ιατρικό ανακοινωθέν:

«Σχετικά με την κατάσταση της υγείας της κας Αφροδίτης Νέστορα και μετά την επίσημη ενημέρωση από τη θεράπουσα ιατρό της, σας γνωρίζουμε ότι:

Η ασθενής νοσηλεύτηκε από τις 2 Ιουλίου 2026 στη Μονάδα Εγκαυμάτων και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας της εφαρμόστηκε η ενδεδειγμένη υποστηρικτική θεραπευτική αντιμετώπιση.

Η κλινική της πορεία υπήρξε σταθερή με σταδιακή βελτίωση. Με βάση την παρούσα κλινική εικόνα δεν κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω νοσηλεία της και η ασθενής εξέρχεται από το Νοσοκομείο σε καλή γενική κατάσταση.

Στην ασθενή έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες και θα ακολουθήσει στενή παρακολούθηση στα Εξωτερικά Ιατρεία του Τμήματος».

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Οι πρώτες δηλώσεις

Μιλώντας σε δημοσιογράφους η κυρία Νέστορα ευχαρίστησε τους ιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου και στη συνέχεια αναφέρθηκε στην αποκατάσταση της υγείας της, η οποία όπως είπε «δεν έχει τελειώσει».

«Να είστε σίγουροι ότι θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο να σταθώ στα πόδια μου γιατί αυτό είναι η απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες», είπε.

«Δεν υπάρχει κάτι να πούμε, δεν το χωρά ανθρώπινος νους αυτό που έγινε, είναι ακραίο. Λυπάμαι που υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται, ενεργούν έτσι και πλήττουν με βάναυσο τρόπο τη Δημοκρατία μας».

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Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τους συλληφθέντες, η κυρία Νέστορα τόνισε: «Οι ποινές πρέπει να είναι οι βαρύτατες που προκύπτουν. Δεν μιλάμε για εκφοβισμό, αλλά για δολοφονική ενέργεια, τρομοκρατική ενέργεια υψίστου βαθμού».

«Να ξέρετε μόνο ότι ήταν συνθήκες πολέμου, δεν ήταν αέρας,ήταν κάτι που μόνο σε ταινίες έχω δει. Δεν μπορούσα να πάρω αναπνοή. Επέζησα από τρομοκρατική ενέργεια».

Προσωρινά κρατούμενος και ο τρίτος κατηγορούμενος

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε και ο 24χρονος που απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας για εμπλοκή στη φονική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα

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Μετά την απολογία του, ανακρίτρια και εισαγγελέας ομόφωνα αποφάσισαν την προφυλάκισή του, ενώ πλέον και οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι.

Ο 24χρονος φοιτητής, σύμφωνα με πληροφορίες, επέμεινε στην άρνησή του για οποιαδήποτε συμμετοχή στην επίθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκαταλελειμμένο σπίτι που παραχώρησε και χρησιμοποιήθηκε, πριν και μετά την επίθεση, από τους φερόμενους ως φυσικούς δράστες, τους οποίους ανέφερε πως δεν γνωρίζει. Απαντώντας σε ερωτήσεις της ανακρίτριας, ο ίδιος φέρεται να απολογήθηκε ότι έδωσε τα κλειδιά τού σπιτιού σε άτομο το οποίο γνωρίζει από τον πανεπιστημιακό χώρο, δηλώνοντας άγνοια για τη διαδρομή που ακολούθησαν μετέπειτα (τα κλειδιά).

Σε βάρος του, όπως και των δύο συγκατηγορουμένων του, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για βαριές κατηγορίες- μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, καθώς και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση.

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Υπενθυμίζεται ότι οι δύο άλλοι κατηγορούμενοι, ο 29χρονος και η 26χρονη, έχουν ήδη οδηγηθεί στη φυλακή, μετά την απολογία τους στην ίδια ανακρίτρια.

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