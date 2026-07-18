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Στη δημοσιότητα ήρθε βίντεο-ντοκουμέντο που αποτυπώνει καρέ-καρέ τη δράση ενός αλλοδαπού που προκάλεσε φωτιά στην Άνοιξη, τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 17 Ιουλίου (στις 00:33).

Καρέ καρέ η στιγμή που ο 50χρονος βάζει φωτιά στην Άνοιξη

Για την υπόθεση έχει ήδη συλληφθεί ένας 50χρονος Αλβανός ο οποίος εντοπίστηκε μετά από οργανωμένη επιχείρηση των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) και των ανακριτικών αρχών, καθώς φέρεται ως ο υπαίτιος για το ξέσπασμα της πυρκαγιάς.

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Όπως βλέπουμε από το βίντεο του ΑΝΤ1, ο 50χρονος σταματά δίπλα από ξερά χόρτα και απορρίμματα που βρίσκονται δίπλα σε δασική έκταση. Στη συνέχεια βάζει φωτιά και αποχωρεί σαν να μην συνέβη τίποτα, ενώ όπως φαίνεται κοντοστέκεται για λίγο για να δει τις φλόγες.

Χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η πυρκαγιά αντιμετωπίστηκε γρήγορα και δεν επεκτάθηκε στη δασική έκταση με πεύκα μεταξύ Άνοιξης και Εκάλης.

Ο δράστης εντοπίστηκε από τις αρμόδιες αρχές στο σπίτι του, καθώς αναγνωρίστηκε από το βιντεοληπτικό υλικό και συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.