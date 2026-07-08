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Ο Έντι Ράμα υπερασπίστηκε τη δαπάνη υποστηρίζοντας ότι η εκδήλωση θα αποφέρει στην εθνική οικονομία τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ από τον τουρισμό.

Πολλοί πολίτες εκφράζουν δυσαρέσκεια για τη φιλοξενία του καλλιτέχνη λόγω των αμφιλεγόμενων δηλώσεών του για τον ναζισμό και τον Αδόλφο Χίτλερ.

Η απόφαση αυτή επιτείνει την κοινωνική αναταραχή που επικρατεί στη χώρα, όπου πραγματοποιούνται καθημερινές διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης για θέματα διαφθοράς και αναπτυξιακών σχεδίων.

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Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Αλβανία η απόφαση της κυβέρνησης να διαθέσει 4 εκατομμύρια ευρώ για τη συναυλία του Κάνιε Γουέστ, με τον πρωθυπουργό Έντι Ράμα να υπερασπίζεται δημόσια τη σχετική δαπάνη, την ώρα που αυξάνονται οι επικρίσεις και τα αιτήματα για την παραίτησή του.

Ο Αμερικανός ράπερ έχει βρεθεί στο επίκεντρο έντονης κριτικής τους τελευταίους μήνες, καθώς αρκετές προγραμματισμένες εμφανίσεις του σε ευρωπαϊκές χώρες ακυρώθηκαν εξαιτίας των επανειλημμένων δημόσιων τοποθετήσεών του, στις οποίες έχει εκφράσει θαυμασμό για τον Αδόλφο Χίτλερ και τον ναζισμό.

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Παρά τις αντιδράσεις, η συναυλία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουλίου, σε στάδιο που κατασκευάστηκε ειδικά και σε σύντομο χρονικό διάστημα για τις ανάγκες της εκδήλωσης, έξω από τα Τίρανα.

Με ανάρτησή του στο Facebook, ο Έντι Ράμα εξήγησε τους λόγους που οδήγησαν την κυβέρνηση στην έκτακτη χρηματοδότηση της διοργάνωσης. «Διαθέσαμε τέσσερα εκατομμύρια ευρώ την τελευταία στιγμή, ώστε να μην εκτεθεί η Αλβανία απέναντι σε περίπου 25.000 ξένους επισκέπτες από 80 χώρες, οι οποίοι είχαν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια για τη συναυλία του Κάνιε Γουέστ, ενώ πολλοί ακόμη ανησυχούσαν ότι η εκδήλωση θα μπορούσε να ακυρωθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός υποστήριξε ακόμη ότι η συναυλία εκτιμάται πως θα αποφέρει στην οικονομία της χώρας τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ, επικαλούμενος τη σημαντική αύξηση των κρατήσεων σε ξενοδοχεία και άλλα καταλύματα ενόψει της εκδήλωσης.

Η τοποθέτησή του, ωστόσο, προκάλεσε νέο κύμα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάτω από την ανάρτησή του στο Facebook, αρκετοί χρήστες εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην απόφαση της κυβέρνησης.

«Η Αλβανία διασύρεται όταν φιλοξενεί έναν τραγουδιστή που θαυμάζει τον Χίτλερ», έγραψε ένας σχολιαστής, ενώ ένας άλλος ανέφερε: «Ντροπή, όχι με τα δικά μου χρήματα!». Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο έντονης κοινωνικής αναταραχής στην Αλβανία. Εδώ και περίπου έναν μήνα πραγματοποιούνται καθημερινές διαδηλώσεις στα Τίρανα, οι οποίες ξεκίνησαν με αφορμή τα σχέδια για την κατασκευή ενός πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος από τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Στη συνέχεια, όμως, οι κινητοποιήσεις διευρύνθηκαν, καθώς η δυσαρέσκεια των πολιτών επεκτάθηκε και σε άλλα αναπτυξιακά σχέδια που αφορούν παράκτιες περιοχές κοντά σε προστατευόμενες ζώνες.

Παράλληλα, οι διαδηλωτές συνεχίζουν να ζητούν την παραίτηση του Έντι Ράμα, κατηγορώντας την κυβέρνησή του για διαφθορά, κατηγορίες τις οποίες ο Αλβανός πρωθυπουργός απορρίπτει.