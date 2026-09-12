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Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε, γύρω στις 12:30, σε αγροτοδασική έκταση στη Χαλκιδική.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, που εκδηλώθηκε στην περιοχή Σκάλα του δήμου Αριστοτέλη (κοντά στην Τρυπητή), επιχειρούν 43 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

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Επίσης, ο δήμος Αριστοτέλη συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Στις 11:51, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.