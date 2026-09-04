Υπό έλεγχο τέθηκε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση φωτιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή Αργιθέα της Παιανίας, επί της οδού Σουλίου.
Οι φλόγες είχαν επεκταθεί σε ξηρά χόρτα και χαμηλή βλάστηση.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) September 4, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Αργιθέα #Παιανίας της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 50 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 22 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.