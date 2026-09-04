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Υπό έλεγχο τέθηκε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση φωτιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή Αργιθέα της Παιανίας, επί της οδού Σουλίου.

Οι φλόγες είχαν επεκταθεί σε ξηρά χόρτα και χαμηλή βλάστηση.

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Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 50 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 22 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.