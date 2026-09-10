Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η συσσώρευση υπολειμμάτων απορρυπαντικού και μαλακτικού στο συρτάρι του πλυντηρίου μπορεί να προκαλέσει δυσάρεστες οσμές και ανάπτυξη μούχλας.

Οι ειδικοί προτείνουν τον καθαρισμό του συρταριού κάθε δύο έως τέσσερις εβδομάδες με χλιαρό νερό και ήπιο σαπούνι.

Για τον σωστό καθαρισμό αποφεύγουμε τα λειαντικά υλικά και το βραστό νερό, ενώ συμβουλευόμαστε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή για τη χρήση χλωρίνης.

Η τήρηση της ενδεδειγμένης δοσολογίας απορρυπαντικού και ο τακτικός αερισμός του συρταριού περιορίζουν σημαντικά τη δημιουργία επικαθίσεων και υγρασίας.

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Αν τελευταία παρατηρούμε ότι τα ρούχα δεν βγαίνουν από το πλυντήριο τόσο καθαρά όσο θα περιμέναμε ή αναδίδουν μια δυσάρεστη μυρωδιά, ίσως αξίζει να ελέγξουμε ένα σημείο που συχνά παραμελούμε, το συρτάρι του απορρυπαντικού.

Από εκεί διοχετεύονται το απορρυπαντικό και το μαλακτικό στον κάδο και με την πάροδο του χρόνου στο εσωτερικό του μπορεί να συσσωρευτούν υπολείμματα, βρωμιά και μούχλα. Το υγρό απορρυπαντικό και το μαλακτικό, λόγω της σύστασής τους, αφήνουν μικρές ποσότητες στο συρτάρι έπειτα από κάθε πλύση. Το πρόβλημα μπορεί να επιδεινωθεί όταν χρησιμοποιούμε περισσότερο απορρυπαντικό από όσο χρειάζεται ή επιλέγουμε αποκλειστικά προγράμματα με κρύο νερό.

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Όπως επισημαίνει και το Good Housekeeping, το απορρυπαντικό και το μαλακτικό δεν απομακρύνονται πάντοτε πλήρως κατά την πλύση. Όταν τα υπολείμματα συνδυάζονται με την υγρασία, μπορεί σταδιακά να δημιουργηθεί ένα κολλώδες στρώμα, το οποίο ευνοεί τις δυσάρεστες οσμές και την ανάπτυξη μούχλας. Η μεγάλη συσσώρευση ενδέχεται επίσης να εμποδίσει τη σωστή διοχέτευση του απορρυπαντικού στο πλυντήριο.

Κάθε πότε πρέπει να καθαρίζουμε το συρτάρι

Η συχνότητα εξαρτάται από τη χρήση του πλυντηρίου, τη σκληρότητα του νερού και το πόσο γρήγορα εμφανίζονται υπολείμματα. Σε γενικές γραμμές, οι ειδικοί που μίλησαν στο Martha Stewart συνιστούν καθαρισμό κάθε δύο έως τέσσερις εβδομάδες.

Μπορεί να χρειάζεται συχνότερα εάν ζούμε σε περιοχή με σκληρό νερό, χρησιμοποιούμε τακτικά μαλακτικό, πλένουμε κυρίως με κρύο νερό ή βλέπουμε ότι έχουν ήδη σχηματιστεί επικαθίσεις.

Ένα σημείο που αξίζει να ελέγχουμε είναι η κάτω πλευρά των αποσπώμενων εξαρτημάτων. Εκεί μπορεί να αρχίσουν να συγκεντρώνονται υπολείμματα πολύ πριν το πρόβλημα γίνει εμφανές κοιτάζοντας το συρτάρι από μπροστά.

Επειδή η κατασκευή διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο του πλυντηρίου, πριν αφαιρέσουμε οποιοδήποτε εξάρτημα συμβουλευόμαστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

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Πώς το καθαρίζουμε σωστά σε 5 βήματα

Για τον βασικό καθαρισμό χρειαζόμαστε χλιαρό νερό, ήπιο σαπούνι, ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι και μια μικρή βούρτσα με μαλακές τρίχες – ακόμη και μια παλιά οδοντόβουρτσα μπορεί να φανεί χρήσιμη.

1. Αφαιρούμε το συρτάρι

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Πιέζουμε τον μοχλό ή το κουμπί απασφάλισης και τραβάμε προσεκτικά το συρτάρι προς τα έξω. Αφαιρούμε και τα επιμέρους μέρη του, εφόσον υπάρχουν και το επιτρέπει η κατασκευή του συγκεκριμένου μοντέλου.

2. Ξεπλένουμε με χλιαρό νερό

Ξεπλένουμε το συρτάρι και τα αποσπώμενα εξαρτήματα με χλιαρό νερό. Με μια μαλακή βούρτσα καθαρίζουμε προσεκτικά τις γωνίες και τα δυσπρόσιτα σημεία όπου έχουν συγκεντρωθεί απορρυπαντικό, μαλακτικό και άλλες επικαθίσεις.

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3. Μαλακώνουμε τα επίμονα υπολείμματα

Εάν οι επικαθίσεις δεν απομακρύνονται εύκολα, αφήνουμε τα αποσπώμενα μέρη σε χλιαρό νερό για πέντε έως δέκα λεπτά. Στη συνέχεια τα τρίβουμε απαλά με τη βούρτσα, χωρίς να χρησιμοποιούμε λειαντικά προϊόντα ή σκληρά εργαλεία.

4. Καθαρίζουμε την εσοχή του πλυντηρίου

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Δεν παραλείπουμε το σημείο μέσα στο πλυντήριο όπου εφαρμόζει το συρτάρι. Το καθαρίζουμε με ήπιο σαπούνι, νερό και ένα μαλακό σφουγγάρι ή πανί, απομακρύνοντας τα υπολείμματα που έχουν συγκεντρωθεί στο εσωτερικό.

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5. Στεγνώνουμε και επανατοποθετούμε

Σκουπίζουμε όλα τα μέρη με ένα καθαρό, μαλακό πανί ή τα αφήνουμε να στεγνώσουν καλά στον αέρα. Μόνο όταν έχουν στεγνώσει τα συναρμολογούμε ξανά και τοποθετούμε το συρτάρι στη θέση του.

Τι κάνουμε αν το συρτάρι δεν αφαιρείται

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Εάν το συρτάρι του συγκεκριμένου πλυντηρίου δεν είναι αποσπώμενο, το τραβάμε προς τα έξω μέχρι το σημείο όπου σταματά και τρίβουμε απαλά το εσωτερικό του με μια μαλακή οδοντόβουρτσα βουτηγμένη σε χλιαρό νερό. Στη συνέχεια απομακρύνουμε τη βρωμιά με ένα μαλακό πανί και επαναλαμβάνουμε εφόσον χρειάζεται.

Αποφεύγουμε να ρίχνουμε καθαριστικά ή μεγάλες ποσότητες νερού απευθείας στο εσωτερικό. Υπάρχει κίνδυνος τα υπολείμματα, αντί να απομακρυνθούν, να μεταφερθούν βαθύτερα σε σημεία του μηχανισμού στα οποία δεν έχουμε πρόσβαση.

Αν έχει εμφανιστεί μούχλα; Η χλωρίνη δεν είναι κατάλληλη για όλα τα πλυντήρια

Η μούχλα στο συρτάρι δεν πρέπει να αγνοείται. Τα υπολείμματα απορρυπαντικού και μαλακτικού, σε συνδυασμό με την υγρασία και το κλειστό περιβάλλον, δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξή της.

Ο σχολαστικός καθαρισμός με χλιαρό νερό μπορεί σε αρκετές περιπτώσεις να είναι αρκετός. Εάν όμως η μούχλα επιμένει, πριν καταφύγουμε σε ισχυρότερα προϊόντα συμβουλευόμαστε το εγχειρίδιο της συσκευής.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τη χλωρίνη, καθώς δεν είναι κατάλληλη για όλα τα πλυντήρια. Τη χρησιμοποιούμε μόνο εφόσον οι οδηγίες του κατασκευαστή αναφέρουν ότι είναι ασφαλής για το συγκεκριμένο μοντέλο.

Τα λάθη που πρέπει να αποφεύγουμε

Δεν βάζουμε το συρτάρι απορρυπαντικού στο πλυντήριο πιάτων, καθώς η υψηλή θερμοκρασία μπορεί να παραμορφώσει τα πλαστικά μέρη. Για τον ίδιο λόγο αποφεύγουμε το βραστό νερό.

Δεν χρησιμοποιούμε επίσης λειαντικές σκόνες, συρμάτινα ή σκληρά σφουγγάρια, μεταλλικές βούρτσες και αιχμηρά αντικείμενα. Μπορούν να χαράξουν το πλαστικό και οι μικρές αυτές φθορές να δημιουργήσουν περισσότερα σημεία στα οποία θα συγκεντρώνονται στο μέλλον υπολείμματα.

Πώς περιορίζουμε τη συσσώρευση υπολειμμάτων

Περισσότερο απορρυπαντικό δεν σημαίνει καθαρότερα ρούχα. Ακολουθούμε τη δοσολογία που αναγράφεται στη συσκευασία, σε συνδυασμό με τις οδηγίες του πλυντηρίου, και χρησιμοποιούμε τον τύπο απορρυπαντικού που είναι κατάλληλος για τη συσκευή μας.

Όταν το επιτρέπουν τα υφάσματα, η πλύση με χλιαρό ή ζεστό νερό μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη διάλυση του απορρυπαντικού. Καλό είναι επίσης να σκουπίζουμε αμέσως τυχόν σταγόνες ή υπολείμματα στο συρτάρι, προτού στεγνώσουν και γίνουν δυσκολότερο να αφαιρεθούν.

Μια ακόμη απλή συνήθεια μπορεί να κάνει τη διαφορά. Εφόσον το επιτρέπουν οι οδηγίες του κατασκευαστή, αφήνουμε το συρτάρι λίγο ανοιχτό ανάμεσα στις πλύσεις, ώστε να αερίζεται και να στεγνώνει. Έτσι περιορίζουμε την υγρασία που, μαζί με τα υπολείμματα απορρυπαντικού και μαλακτικού, δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την εμφάνιση μούχλας.

Με πληροφορίες από marthastewart.com, Good Housekeeping, Which