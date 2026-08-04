Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τα πλυντήρια ρούχων συχνά αναπτύσσουν δυσάρεστες οσμές λόγω συσσώρευσης υγρασίας, υπολειμμάτων απορρυπαντικού και οργανικών καταλοίπων που ευνοούν την ανάπτυξη μούχλας και βακτηρίων.

Για την αποφυγή του προβλήματος, οι ειδικοί προτείνουν να παραμένει η πόρτα και το συρτάρι απορρυπαντικού ανοιχτά μετά από κάθε πλύση, εξασφαλίζοντας τον απαραίτητο αερισμό.

Η τακτική συντήρηση περιλαμβάνει τον καθαρισμό της ελαστικής τσιμούχας, του συρταριού και του φίλτρου αποστράγγισης, όπου συχνά παγιδεύονται ξένα σώματα και βρωμιά.

Παράλληλα, η χρήση της σωστής ποσότητας απορρυπαντικού και η εκτέλεση τακτικών κύκλων καθαρισμού του κάδου συμβάλλουν ουσιαστικά στη διατήρηση της φρεσκάδας της συσκευής.

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Μπορεί να βάζουμε βρώμικα ρούχα στο πλυντήριο και να περιμένουμε να βγουν φρέσκα και μυρωδάτα, όμως μερικές φορές συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Μια δυσάρεστη μυρωδιά, που θυμίζει υγρασία, μούχλα ή «κλεισούρα», μπορεί να αρχίσει να βγαίνει από το πλυντήριο και να μεταφέρεται ακόμη και στα φρεσκοπλυμένα ρούχα μας.

Το πρόβλημα είναι αρκετά συνηθισμένο, ιδιαίτερα στα πλυντήρια εμπρόσθιας φόρτωσης. Η υγρασία, τα υπολείμματα απορρυπαντικού και τα οργανικά κατάλοιπα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη μούχλας και βακτηρίων, τα οποία ευθύνονται για τις δυσάρεστες οσμές.

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1. Κλείνουμε την πόρτα αμέσως μετά την πλύση

Το Consumer Reports ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη είναι ότι τελειώνει ο κύκλος πλύσης και κλείνουμε αμέσως την πόρτα του πλυντηρίου. Με αυτόν τον τρόπο, όμως, παγιδεύουμε στο εσωτερικό του την υγρασία.

Αφήνουμε την πόρτα ανοιχτή ή μισάνοιχτη μετά από κάθε πλύση, ώστε να στεγνώνει ο κάδος και η ελαστική τσιμούχα. Το ίδιο ισχύει και για το συρτάρι του απορρυπαντικού.

2. Το λάστιχο του πλυντηρίου μπορεί να κρύβει περισσότερα απ’ όσα φανταζόμαστε

Στα πλυντήρια εμπρόσθιας φόρτωσης, νερό, χνούδια, τρίχες, υπολείμματα απορρυπαντικού και βρωμιά μπορούν να παγιδευτούν στις πτυχές της ελαστικής τσιμούχας γύρω από την πόρτα.

Το realsimple.com αναφέρει πώς αν η περιοχή παραμένει υγρή, μπορεί να αποτελέσει εστία για μούχλα και βακτήρια. Γι’ αυτό σκουπίζουμε τακτικά το λάστιχο και ελέγχουμε τις πτυχές του όπου συχνά συγκεντρώνεται νερό και κατάλοιπα.

3. Μπορεί να χρησιμοποιούμε περισσότερο απορρυπαντικό από όσο χρειάζεται

Το περισσότερο απορρυπαντικό δεν σημαίνει απαραίτητα καθαρότερα ρούχα. Αντίθετα, η υπερβολική ποσότητα μπορεί να αφήσει υπολείμματα στον κάδο, στο συρτάρι και σε άλλα σημεία του πλυντηρίου.

Αυτά τα κατάλοιπα μπορούν να λειτουργήσουν ως «τροφή» για μικροοργανισμούς και να συμβάλουν στην εμφάνιση δυσάρεστων οσμών. Χρησιμοποιούμε την ποσότητα που προτείνει ο κατασκευαστής και το κατάλληλο απορρυπαντικό για το μοντέλο μας.

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4. Το συρτάρι του απορρυπαντικού χρειάζεται καθάρισμα

Το συρτάρι είναι ένα από τα σημεία που συχνά ξεχνάμε. Υπολείμματα απορρυπαντικού και μαλακτικού μπορούν να συσσωρευτούν εκεί, ιδιαίτερα όταν το συρτάρι παραμένει υγρό.

Το Association of Home Appliance Manufacturers σημειώνει πώς πρέπει να το αφαιρούμε, εφόσον το επιτρέπει το μοντέλο του πλυντηρίου, και να το καθαρίζουμε τακτικά μαζί με το σημείο στο οποίο τοποθετείται.

5. Δεν αφήνουμε τα βρεγμένα ρούχα μέσα στον κάδο

Ακόμη και αν ξεχάσουμε τα ρούχα μέσα στο πλυντήριο μόνο για λίγες ώρες, η παρατεταμένη υγρασία και η έλλειψη αερισμού μπορούν να οδηγήσουν σε δυσάρεστες μυρωδιές.

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Μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος, βγάζουμε τα ρούχα όσο το δυνατόν γρηγορότερα και αφήνουμε τον κάδο να αεριστεί.

6. Χρειάζεται τακτικός κύκλος καθαρισμού

Το πλυντήριο καθαρίζει τα ρούχα μας, αλλά χρειάζεται και το ίδιο συντήρηση. Σύμφωνα με το realsimple.com οι ειδικοί συνιστούν να χρησιμοποιούμε τακτικά το πρόγραμμα καθαρισμού κάδου, εφόσον διαθέτει το πλυντήριό μας, ή ένα κατάλληλο καθαριστικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Η συχνότητα διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο, όμως η τακτική συντήρηση βοηθά να περιορίζονται τα υπολείμματα, η μούχλα και οι δυσάρεστες οσμές.

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7. Αν η μυρωδιά επιμένει, ελέγχουμε και το φίλτρο

Μερικές φορές το πρόβλημα δεν βρίσκεται μόνο στον κάδο ή στην τσιμούχα. Σύμφωνα με το which.co.uk το φίλτρο αποστράγγισης μπορεί να συγκρατεί χνούδια, τρίχες, μικρά αντικείμενα και άλλα υπολείμματα, τα οποία με τον χρόνο μπορεί να προκαλέσουν δυσάρεστες οσμές.

Το καθαρίζουμε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, καθώς η θέση και η διαδικασία διαφέρουν από μοντέλο σε μοντέλο.

Το βασικό είναι να μην περιμένουμε να εμφανιστεί η άσχημη μυρωδιά για να ασχοληθούμε με το πλυντήριο. Λίγος αερισμός μετά από κάθε πλύση, σωστή ποσότητα απορρυπαντικού και τακτικός καθαρισμός μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά και να κρατήσουν τόσο το πλυντήριο όσο και τα ρούχα μας πιο φρέσκα.

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Με πληροφορίες από Consumer Reports ,realsimple.com, Association of Home Appliance Manufacturers ,which.co.uk

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