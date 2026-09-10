Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η μέθοδος του «shopping your own closet» προτείνει την αξιοποίηση των υπαρχόντων ρούχων μέσω νέων συνδυασμών, αντί για τη συνεχή πραγματοποίηση νέων αγορών.

Η πρακτική 333, που περιλαμβάνει την επιλογή εννέα κομμάτων για τη δημιουργία πολλαπλών εμφανίσεων, συμβάλλει στη μείωση της κόπωσης από τις αποφάσεις και στην ανάδειξη του προσωπικού στιλ.

Επιστημονικές μελέτες καταδεικνύουν ότι η παράταση της χρήσης των ρούχων που ήδη διαθέτουμε περιορίζει σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ένδυσης.

Παράλληλα, έρευνα της Oxfam αποκαλύπτει ότι μεγάλο ποσοστό των ρούχων παραμένει αχρησιμοποίητο, ενώ οι παρορμητικές αγορές συχνά καθοδηγούνται από το ψηφιακό περιβάλλον και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η στροφή προς τη βιώσιμη κατανάλωση και την capsule γκαρνταρόμπα ενθαρρύνει τους καταναλωτές να επανεξετάζουν τις ανάγκες τους πριν προβούν σε οποιαδήποτε νέα προσθήκη στην ντουλάπα τους.

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Ανοίγουμε μια γεμάτη ντουλάπα και σκεφτόμαστε ότι «δεν έχουμε τίποτα να φορέσουμε». Η λύση όμως, μπορεί να μην είναι άλλη μία αγορά. Μια διαφορετική προσέγγιση μάς προτρέπει να ψωνίσουμε πρώτα από… τη δική μας ντουλάπα.

Το λεγόμενο «shopping your own closet» βασίζεται σε μια απλή ιδέα: Πριν αναζητήσουμε κάτι καινούργιο, εξετάζουμε με διαφορετικό μάτι όσα ήδη έχουμε και ανακαλύπτουμε νέους τρόπους να τα συνδυάσουμε.

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Στην ίδια λογική κινείται και η μέθοδος 333, την οποία προτείνει το The Everygirl ως έναν απλό τρόπο να αξιοποιήσουμε καλύτερα τα ρούχα που ήδη έχουμε.

Η φόρμουλα είναι απλή. Επιλέγουμε τρία τοπ, τρία κάτω μέρη -παντελόνια, τζιν ή φούστες- και τρία ζευγάρια παπούτσια. Με αυτά τα εννέα κομμάτια μπορούμε θεωρητικά να δημιουργήσουμε 27 διαφορετικούς συνδυασμούς. Αντί, λοιπόν, να στεκόμαστε μπροστά σε δεκάδες επιλογές κάθε πρωί, περιορίζουμε προσωρινά τις δυνατότητες και πειραματιζόμαστε με όσα πραγματικά φοράμε.

Τα στοιχεία δείχνουν άλλωστε πόσα από όσα αγοράζουμε καταλήγουν να μένουν στην ντουλάπα.

Το ενδιαφέρον είναι ότι ο περιορισμός μπορεί να λειτουργήσει απελευθερωτικά. Το δημοσίευμα συνδέει τη μέθοδο με λιγότερη «κόπωση από τις αποφάσεις» (decision fatigue), αλλά και με την ανακάλυψη του προσωπικού μας στιλ. Όταν σταματάμε να προσθέτουμε συνεχώς καινούργια κομμάτια, γίνεται ευκολότερο να παρατηρήσουμε ποια ρούχα επιλέγουμε ξανά και ξανά και ποια, αντίθετα, μένουν αφόρετα.

Το ζήτημα δεν είναι μόνο πρακτικό. Πρόσφατη επιστημονική μελέτη, που δημοσιεύθηκε το 2026 στο περιοδικό Cleaner and Responsible Consumption, εξέτασε τις ντουλάπες 160 ενηλίκων στο Βέλγιο, καταγράφοντας όχι μόνο πόσα χρόνια διατηρούσαν τα ρούχα τους, αλλά και πόσο συχνά πραγματικά τα φορούσαν.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι για να περιοριστεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ένδυσης δεν αρκεί να εξετάζουμε πώς παράγεται ή ανακυκλώνεται ένα ρούχο. Σημασία έχει και η περίοδος της χρήσης του – και επομένως το να αξιοποιούμε περισσότερο όσα ήδη διαθέτουμε.

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Παράλληλα, άλλη μελέτη του 2026, με δείγμα 1.100 ατόμων στην Τσεχία, εξέτασε τη βιώσιμη μόδα και την υιοθέτηση της capsule wardrobe, μιας μικρότερης δηλαδή συλλογής ρούχων που μπορούν εύκολα να συνδυαστούν μεταξύ τους. Η έρευνα δείχνει ότι η στροφή προς μια πιο περιορισμένη ντουλάπα αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας απομάκρυνσης από την υπερκατανάλωση, αν και οι επιλογές μας εξακολουθούν να επηρεάζονται από παράγοντες όπως η τιμή, η ποιότητα και η ευκολία.

Το «shopping our own closet» δεν σημαίνει βέβαια, ότι σταματάμε να αγοράζουμε ρούχα ή ότι πρέπει να μετατρέψουμε την ντουλάπα μας σε αυστηρή capsule wardrobe. Μπορούμε απλώς να ξεκινήσουμε διαφορετικά. Να εντοπίσουμε τα κομμάτια που αγαπάμε περισσότερο, να δοκιμάσουμε συνδυασμούς που δεν έχουμε ξαναφορέσει και να χρησιμοποιήσουμε αξεσουάρ ή διαφορετικά layers για να αλλάξουμε ένα γνώριμο σύνολο.

Τα στοιχεία δείχνουν άλλωστε πόσα από όσα αγοράζουμε καταλήγουν να μένουν στην ντουλάπα.

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Σύμφωνα με τη νέα έκθεση State of Style 2026 της Oxfam, το 32% των ρούχων στις βρετανικές ντουλάπες δεν φορέθηκε καθόλου τον τελευταίο χρόνο, ενώ κατά μέσο όρο κάθε άτομο αγοράζει 20 νέα κομμάτια ετησίως. Τέσσερις στους δέκα Βρετανούς δηλώνουν ότι έχουν φορέσει κάποιο ρούχο μόνο μία φορά και περισσότεροι από τους μισούς (51%) έχουν μετανιώσει για τουλάχιστον μία αγορά ρούχου που έκαναν τον τελευταίο χρόνο.

Σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει και το ψηφιακό περιβάλλον: Σχεδόν δύο στους τρεις (64%) έχουν αγοράσει ρούχα που δεν αναζητούσαν, αφού τα είδαν στα social media, σε εφαρμογές ή σε διαδικτυακά καταστήματα. Ίσως, λοιπόν, το να στρέψουμε πρώτα το βλέμμα σε όσα ήδη έχουμε να αποτελεί όχι μόνο έναν τρόπο να ανανεώσουμε το στιλ μας, αλλά και ένα μικρό αντίβαρο στην παρόρμηση για διαρκώς περισσότερες αγορές.

Εν κατακλείδι, το ερώτημα πριν από την επόμενη αγορά μπορεί να μην είναι «τι μου λείπει;», αλλά, «μήπως έχω ήδη κάτι που μπορεί να κάνει την ίδια δουλειά;». Και κάπως έτσι, μια γεμάτη ντουλάπα μπορεί να αρχίσει ξανά να μοιάζει γεμάτη επιλογές.

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Με πληροφορίες από The Everygirl, Science Direct, Oxfam

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