Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι κίτρινοι λεκέδες από αντηλιακά στα υφάσματα προκαλούνται συχνά από την αντίδραση της αβοβενζόνης με τα μεταλλικά στοιχεία του νερού.

Η άμεση αφαίρεση της περίσσειας του προϊόντος χωρίς έντονο τρίψιμο και η προεργασία με καθαριστικά αυξάνουν τις πιθανότητες επιτυχούς απομάκρυνσης.

Για παλαιότερους λεκέδες προτείνεται η χρήση λευκού ξιδιού, οξυζενέ ή λευκαντικών οξυγόνου, αποφεύγοντας τη χρήση χλωρίνης που επιδεινώνει το πρόβλημα.

Η χρήση στεγνωτηρίου πριν την πλήρη απομάκρυνση του λεκέ πρέπει να αποφεύγεται, καθώς η θερμότητα σταθεροποιεί το χρώμα στο ύφασμα.

Η πρόληψη επιτυγχάνεται με την εφαρμογή του αντηλιακού πριν το ντύσιμο και την αναμονή μέχρι την πλήρη απορρόφησή του από το δέρμα.

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Το αντηλιακό είναι ίσως το σημαντικότερο προϊόν που χρησιμοποιούμε το καλοκαίρι για να προστατεύσουμε το δέρμα μας από την υπεριώδη ακτινοβολία. Ωστόσο, όσο απαραίτητο κι αν είναι, συχνά συνοδεύεται από ένα μικρό… τίμημα: τους επίμονους λεκέδες που αφήνει στα ρούχα, τα μαγιό και ακόμη και στις υφασμάτινες επιφάνειες του αυτοκινήτου.

Γιατί όμως δημιουργούνται αυτοί οι επίμονοι λεκέδες και κυρίως πώς μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά.

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Δεν φταίει μόνο το αντηλιακό

Αυτό που πολλοί από εμάς αγνοούμε είναι ότι οι χαρακτηριστικοί κίτρινοι ή πορτοκαλί λεκέδες δεν προκαλούνται αποκλειστικά από τα λιπαρά συστατικά του αντηλιακού. Όπως αναφέρει το Real Simple και σύμφωνα με τους ειδικούς, αρκετές φόρμουλες περιέχουν αβοβενζόνη (avobenzone), ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο φίλτρο UV, το οποίο όταν έρχεται σε επαφή με τα μεταλλικά στοιχεία του σκληρού νερού, όπως ο σίδηρος, μπορεί να δημιουργήσει έντονους αποχρωματισμούς στα ανοιχτόχρωμα υφάσματα.

Η ταχύτητα κάνει τη διαφορά

Αν λερώσουμε το ρούχο μας με αντηλιακό, καλό είναι να δράσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Αφαιρούμε πρώτα την περίσσεια του προϊόντος χωρίς να τρίψουμε το ύφασμα, καθώς έτσι ο λεκές μπορεί να εισχωρήσει βαθύτερα στις ίνες. Στη συνέχεια εφαρμόζουμε λίγο υγρό απορρυπαντικό ή ειδικό καθαριστικό λεκέδων και αφήνουμε το προϊόν να δράσει πριν από την πλύση.

Το American Cleaning Institute επισημαίνει ότι η άμεση προεργασία αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες να εξαφανιστεί ο λεκές από το πρώτο κιόλας πλύσιμο.

Τι κάνουμε αν ο λεκές έχει «κάτσει»

Όταν ο λεκές έχει μείνει για ημέρες, χρειάζεται περισσότερη υπομονή. Όπως αναφέρει ο theguardian.com ανάλογα με το ύφασμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λευκό ξίδι, διάλυμα με οξυζενέ ή λευκαντικό οξυγόνου, τα οποία βοηθούν στη διάσπαση του αποχρωματισμού χωρίς να καταστρέφουν τις ίνες.

Στα χρωματιστά ρούχα προτιμούμε πάντα προϊόντα με ενεργό οξυγόνο, καθώς είναι πιο ασφαλή και μειώνουν τον κίνδυνο ξεθωριάσματος.

Τα τρία λάθη που κάνουν τον λεκέ μόνιμο

Υπάρχουν τρεις κινήσεις που οι ειδικοί του American Cleaning Institute συνιστούν να αποφεύγουμε:

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Να χρησιμοποιούμε χλωρίνη. Μπορεί να αντιδράσει με τα συστατικά του αντηλιακού και να κάνει τον λεκέ ακόμη πιο έντονο.

Να βάζουμε το ρούχο στο στεγνωτήριο πριν βεβαιωθούμε ότι ο λεκές έχει εξαφανιστεί, αφού η θερμότητα μπορεί να τον «κλειδώσει» στο ύφασμα.

Να τρίβουμε έντονα τον λεκέ, γιατί έτσι το προϊόν εισχωρεί βαθύτερα στις ίνες.

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Πώς θα προλάβουμε τους λεκέδες

Η καλύτερη λύση παραμένει η πρόληψη. Οι ειδικοί προτείνουν να εφαρμόζουμε το αντηλιακό πριν φορέσουμε τα ρούχα μας, να περιμένουμε λίγα λεπτά μέχρι να απορροφηθεί και να πλένουμε τα χέρια μας πριν αγγίξουμε υφάσματα ή ταπετσαρίες.

Και φυσικά, όσο κι αν μας έχουν ταλαιπωρήσει οι λεκέδες, δεν πρέπει να αποτελέσουν λόγο για να παραλείψουμε το αντηλιακό. Όπως αναφέρει το Skin Cancer Foundation η καθημερινή χρήση του εξακολουθεί να είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους προστασίας από τη φωτογήρανση, τα εγκαύματα και τον καρκίνο του δέρματος.

Με πληροφορίες από Real Simple, American Cleaning Institute, Theguardian.com Skin Cancer Foundation

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