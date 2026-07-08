Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η βιταμίνη C αποτελεί ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό συστατικό που εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες οι οποίες προκαλούνται από την υπεριώδη ακτινοβολία και τη ρύπανση.

Η ουσία αυτή δεν διαθέτει δείκτη προστασίας SPF και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσει τη χρήση αντηλιακού ευρέος φάσματος.

Επιστημονικές μελέτες υποδεικνύουν ότι ο συνδυασμός βιταμίνης C και αντηλιακού ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας έναντι των βλαβών από τον ήλιο.

Οι ειδικοί προτείνουν την εφαρμογή ορού βιταμίνης C σε καθαρό δέρμα το πρωί, πριν από τη χρήση του απαραίτητου αντηλιακού προϊόντος.

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Η βιταμίνη C έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο δημοφιλή συστατικά της περιποίησης της επιδερμίδας. Οι περισσότεροι τη γνωρίζουμε για τη λάμψη που χαρίζει στο δέρμα και για τη συμβολή της στην αντιμετώπιση των δυσχρωμιών. Τον τελευταίο καιρό, όμως, όλο και συχνότερα κυκλοφορεί η άποψη ότι μπορεί να προσφέρει και επιπλέον προστασία από τον ήλιο.

Ισχύει τελικά κάτι τέτοιο; Η απάντηση είναι “ναι”, αλλά με σημαντικές προϋποθέσεις. Όπως επισημαίνει ο καθηγητής Δερματολογίας του Πανεπιστημίου του Νότιγχαμ, Rosalind Simpson, μιλώντας στον Guardian, η βιταμίνη C δεν λειτουργεί ως αντηλιακό και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει ένα προϊόν με ηλιακό δείκτη προστασίας SPF. Αντίθετα, φαίνεται ότι δρα συμπληρωματικά, ενισχύοντας την άμυνα της επιδερμίδας απέναντι στις ελεύθερες ρίζες που δημιουργούνται από την υπεριώδη ακτινοβολία και τη ρύπανση.

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Τι κάνει πραγματικά η βιταμίνη C;

Σε αντίθεση με τα αντηλιακά, τα οποία φιλτράρουν την υπεριώδη ακτινοβολία UVA και UVB, η βιταμίνη C δεν εμποδίζει τις ακτίνες του ήλιου να φτάσουν στο δέρμα.

Αυτό που κάνει είναι να λειτουργεί ως ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό. Οι ακτίνες UVA παράγουν ελεύθερες ρίζες, δηλαδή ασταθή μόρια που μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στα κύτταρα, να επιταχύνουν τη διάσπαση του κολλαγόνου και να συμβάλουν στην πρόωρη γήρανση της επιδερμίδας. Η βιταμίνη C φαίνεται να εξουδετερώνει μέρος αυτής της οξειδωτικής βλάβης.

Τι έδειξαν οι επιστημονικές μελέτες

Μία από τις πρώτες και πιο γνωστές μελέτες δημοσιεύθηκε το 1996 στο επιστημονικό περιοδικό Acta Dermato-Venereologica. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η τοπική εφαρμογή βιταμινών C και Ε, όταν χρησιμοποιήθηκαν μαζί με αντηλιακό, παρείχαν μεγαλύτερη προστασία απέναντι στις βλάβες που προκαλεί η υπεριώδης ακτινοβολία, σε σχέση με το αντηλιακό μόνο.

Το βασικό συμπέρασμα, ωστόσο, ήταν ξεκάθαρο: οι αντιοξειδωτικές ουσίες μπορούν να ενισχύσουν την προστασία που προσφέρει το αντηλιακό, όχι όμως να το αντικαταστήσουν.

Μάλιστα, νεότερες έρευνες όπως αυτή που δημοσιεύθηκε στο researchgate.net έχουν δείξει ότι ο συνδυασμός βιταμίνης C και βιταμίνης Ε μπορεί να προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη αντιοξειδωτική δράση απέναντι στις βλάβες που προκαλεί η UV ακτινοβολία, όταν εφαρμόζεται κάτω από το αντηλιακό.

Μπορούμε να παραλείψουμε το αντηλιακό;

Η απάντηση είναι κατηγορηματικά όχι.

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Οι ειδικοί τονίζουν ότι η βιταμίνη C δεν έχει SPF, δεν αποτρέπει το ηλιακό έγκαυμα και δεν προστατεύει από τον καρκίνο του δέρματος.

Ο καθηγητής Rosalind Simpson υπογραμμίζει στον Guardian ότι τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει ένα αντηλιακό ευρέος φάσματος με προστασία τόσο απέναντι στην UVA όσο και στην UVB ακτινοβολία, σε συνδυασμό με τη σωστή συμπεριφορά απέναντι στον ήλιο.

Πώς να το χρησιμοποιούμε σωστά

Οι περισσότεροι δερματολόγοι προτείνουν να εφαρμόζουμε τον ορό βιταμίνης C το πρωί, σε καθαρή επιδερμίδα, πριν από την ενυδατική κρέμα και φυσικά πριν από το αντηλιακό.

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Όπως σημειώνει το realsimple.com με αυτόν τον τρόπο, το αντηλιακό συνεχίζει να λειτουργεί ως το βασικό «φίλτρο» απέναντι στην υπεριώδη ακτινοβολία, ενώ η βιταμίνη C προσφέρει ένα επιπλέον αντιοξειδωτικό «τείχος» προστασίας απέναντι στις ελεύθερες ρίζες που δημιουργεί η έκθεση στον ήλιο.

Ο ιδανικός συνδυασμός, σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα, είναι η καθημερινή χρήση ενός ορού βιταμίνης C μαζί με ένα αντηλιακό ευρέος φάσματος SPF 30 ή SPF 50, η συχνή ανανέωσή του και η αποφυγή της έντονης έκθεσης στον ήλιο τις μεσημεριανές ώρες.

Με πληροφορίες από Guardian, Acta Dermato-Venereologica, researchgate.net και realsimple.com

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