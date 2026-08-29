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Ο Ποντίφικας εντάχθηκε στην κατηγορία «Originals» λόγω της ιδιαίτερης αισθητικής του που συνδυάζει τα παραδοσιακά άμφια με σύγχρονα στοιχεία.

Η επιλογή του να φορά αθλητικά παπούτσια Nike και καπέλα μπέιζμπολ έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον διεθνών μέσων ενημέρωσης και του χώρου της μόδας.

Η Vogue και οι New York Times έχουν επίσης αναγνωρίσει το προσωπικό του στυλ, κατατάσσοντάς τον ανάμεσα στις πιο στιλάτες προσωπικότητες της χρονιάς.

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Ο Πάπας Λέων φαίνεται πως δεν περιορίζεται πλέον στις σελίδες της θρησκευτικής επικαιρότητας, αλλά κερδίζει θέση και στον κόσμο της μόδας. Ο 70χρονος Ποντίφικας συμπεριλήφθηκε από το Vanity Fair στη λίστα με τους 70 πιο καλοντυμένους ανθρώπους του κόσμου για το 2026, σε μια επιλογή που ξεχωρίζει για το απρόσμενο όνομά της.

Για πρώτη φορά μετά από μία δεκαετία, το περιοδικό επανέφερε τη συγκεκριμένη λίστα, τοποθετώντας τον Πάπα Λέοντα στην κατηγορία «Originals», μαζί με προσωπικότητες που θεωρούνται «οι πιο εκκεντρικοί και καινοτόμοι στο ντύσιμό τους» και διαθέτουν «μία μοναδική οπτική». Στην ίδια κατηγορία βρίσκονται ο σκηνοθέτης Spike Lee και οι τραγουδίστριες Björk και Rosalía.

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Από τα παπικά άμφια στα Nike

Το Vanity Fair αποθέωσε το στιλ του Πάπα Λέοντα, υποστηρίζοντας ότι έχει ανεβάσει την αισθητική του παπικού ενδύματος «σε ουράνια ύψη». Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ένα ντοκιμαντέρ παραγωγής του Βατικανού, όπου σε ένα σύντομο πλάνο διακρίνεται να φορά κάτω από το χαρακτηριστικό λευκό παπικό ένδυμα ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια Nike.

Ο ανταποκριτής μόδας του Vanity Fair, José Criales-Unzueta, ο οποίος συμμετείχε στη σύνταξη της λίστας, σημείωσε ότι αυτό που εντυπωσίασε την ομάδα ήταν το «έμφυτο αμερικανικό στυλ» που αποπνέει η εικόνα του Πάπα.

Ο γεννημένος στο Σικάγο Ποντίφικας έχει αποκτήσει, σύμφωνα με τον Guardian, ιδιαίτερο κοινό στον χώρο της μόδας, χάρη στην προτίμησή του τόσο για τα χειροποίητα άμφια όσο και για τα vintage αξεσουάρ. Εκτός από τα Nike, επιλέγει συχνά απλά μαύρα παπούτσια τύπου Oxford, αντί για τα παραδοσιακά κόκκινα παπικά υποδήματα.

Pope Leo’s vestments, shoes and other sartorial choices have attracted attention since the beginning of his papacy.https://t.co/lCY1vGR5eU — The Catholic Herald (@CatholicHerald) August 28, 2026

Το ρολόι, ο χαρτοφύλακας και το καπέλο των White Sox

Οι λεπτομέρειες στο προσωπικό του στιλ δεν σταματούν στα παπούτσια. Ο Πάπας Λέων φορά ένα ελβετικό ρολόι quartz, το οποίο δεν κυκλοφορεί πλέον στην αγορά, ενώ χρησιμοποιεί τον δικό του παλιό και ταλαιπωρημένο χαρτοφύλακα.

Τον Ιούνιο του 2025, μάλιστα, εμφανίστηκε σε δημόσια ακρόαση στην πλατεία του Αγίου Πέτρου φορώντας ένα καπέλο μπέιζμπολ των Chicago White Sox πάνω από το παπικό σκουφάκι του. Η εμφάνιση αυτή αποτέλεσε ακόμη μία ένδειξη του πιο χαλαρού και αμερικανικού ύφους που χαρακτηρίζει ορισμένες επιλογές του.

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Για τις πιο επίσημες περιστάσεις, ο Ποντίφικας εμπιστεύεται τον Ιταλό σχεδιαστή Filippo Sorcinelli, ο οποίος έχει δημιουργήσει παπικά άμφια τόσο για τον Βενέδικτο ΙΣΤ΄ όσο και για τον Πάπα Φραγκίσκο.

Από τη Vogue στους New York Times

Η αναγνώριση του στιλ του Πάπα Λέοντα δεν περιορίζεται στο Vanity Fair. Στα τέλη του 2025, συμπεριλήφθηκε στη λίστα της Vogue με τους πιο καλοντυμένους ανθρώπους της χρονιάς, δίπλα σε ονόματα όπως ο A$AP Rocky και ο Bad Bunny.

Παράλληλα, οι New York Times τον ανέδειξαν σε έναν από τους «67 πιο στιλάτους ανθρώπους του 2025», επιβεβαιώνοντας ότι το παπικό look έχει αποκτήσει πλέον τη δική του θέση στη διεθνή fashion σκηνή.

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