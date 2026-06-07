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Ο Πάπας Λέων διόρισε την πρώτη γυναίκα λαϊκή σε κορυφαία θέση στη διακυβέρνηση της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας.

Η Μαρία Μοντσεράτ Αλβαράδο, η οποία είναι τώρα πρόεδρος του καθολικού μέσου ενημέρωσης με έδρα τις ΗΠΑ, EWTN News, θα ηγηθεί του ισχυρού τμήματος επικοινωνίας του Βατικανού, το οποίο ιδρύθηκε από τον αείμνηστο Πάπα Φραγκίσκο το 2015 και επιβλέπει τον ιστότοπο ειδήσεων του Βατικανού, καθώς και τον ραδιοφωνικό σταθμό, την εφημερίδα, το γραφείο τύπου, τον εκδοτικό οίκο και την κινηματογραφική βιβλιοθήκη.

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Η Αλβαράδο, η οποία γεννήθηκε στην Πόλη του Μεξικού και είναι Αμερικανίδα πολίτης από το 2008, αναλαμβάνει τα καθήκοντά της την 1η Νοεμβρίου, αντικαθιστώντας τον Πάολο Ρουφίνι, ο οποίος συνταξιοδοτείται, ανέφερε το Βατικανό σε ανακοίνωσή του.

Ενώ οι μοναχές και οι λαϊκές έχουν διαδραματίσει σημαντικούς ρόλους εντός της Ρωμαϊκής Κούρια, Η Αλβαράδο είναι «η πρώτη λαϊκή που διορίζεται σε μια τόσο υψηλή θέση», σύφμωνα με το Vatican News.

Σε δήλωσή της, η Αλβαράδο ανέφερε ότι ενώ ο διορισμός ήταν «απροσδόκητος», τον αποδέχτηκε «με ειλικρινή επιθυμία να υπηρετήσει τον Άγιο Πατέρα».

Και πρόσθεσε: «Είμαι ευγνώμων στον Πάολο Ρουφίνι για την υπηρεσία του του τα τελευταία χρόνια και προσβλέπω στο να συνεχίσω το σημαντικό έργο του».

Currently President and COO of EWTN News, Maria Montserrat Alvarado will succeed Paolo Ruffini in November, continuing the path of reform and renewal initiated by Pope Francis.https://t.co/GbBSzx8waB — Vatican News (@VaticanNews) June 2, 2026

Ο διορισμός της Αλβαράδο, όπως σημειώνει ο Guardian, αποτελεί ένδειξη ότι ο Λέων, που είναι ο πρώτος Ποντίφικας γεννημένος στις ΗΠΑ που εξελέγη τον Μάιο του περασμένου έτους, συνεχίζει την πορεία που ξεκίνησε ο Φραγκίσκος, ο οποίος κατά τη διάρκεια της 12ετούς παπικής του θητείας έκανε βήματα προόδου στην ενίσχυση του γυναικείου εργατικού δυναμικού στο Βατικανό, διορίζοντας παράλληλα αρκετές λαϊκές γυναίκες στα κορυφαία κλιμάκια διακυβέρνησης.

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Τους μήνες πριν από τον θάνατό του, ο Φραγκίσκος διόρισε δύο μοναχές – τη Ραφαέλα Πετρίνι και τη Σιμόνα Μπραμπίγια – σε κορυφαίες θέσεις, ενώ επέκρινε τη «σοβινιστική νοοτροπία» εντός της Καθολικής εκκλησίας.

Ο Φραγκίσκος εκσυγχρόνισε επίσης την επικοινωνία του Βατικανού, κάνοντας το στυλ μηνυμάτων του λιγότερο επίσημο και πιο προσιτό.

Ο Λέων έχει δηλώσει ότι και αυτός θέλει να κάνει αλλαγές, καλώντας τους καρδινάλιους στο Βατικανό στα τέλη Ιουνίου σε μια συνάντηση για να «επανεκτιμήσουν την αποτελεσματικότητα της εκκλησιαστικής επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της Αγίας Έδρας, από μια πιο σαφή ιεραποστολική οπτική γωνία».

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«Ακόμα και όταν η εκκλησία βρίσκεται σε μειοψηφία, καλείται να ζήσει με αυτοπεποίθηση και θάρρος, ως ένα μικρό ποίμνιο που φέρνει ελπίδα σε όλους, έχοντας επίγνωση ότι ο στόχος της ιεραποστολής δεν είναι η ίδια της η επιβίωση, αλλά η μετάδοση της αγάπης με την οποία ο Θεός αγαπά τον κόσμο», έγραψε ο Λέων σε επιστολή προς τους καρδινάλιους του, ανακοινώνοντας τη συνάντηση.

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