Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι φθινοπωρινές τάσεις στο μακιγιάζ αναδεικνύουν τις βαθιές αποχρώσεις των berry, wine και oxblood ως τις επικρατέστερες επιλογές για τα χείλη.

Οι ειδικοί προτείνουν την υιοθέτηση ενός πιο ανεπιτήδευτου στυλ, δίνοντας έμφαση στην ισορροπία μεταξύ έντονου χρώματος και φυσικής επιδερμίδας.

Η τεχνική των blurred lips προσφέρει ένα απαλό αποτέλεσμα, αντικαθιστώντας τα αυστηρά περιγράμματα και τα απόλυτα ματ φινιρίσματα της προηγούμενης περιόδου.

Παράλληλα, οι βελούδινες υφές και η χρήση ενυδατικών gloss επιτρέπουν τη δημιουργία πιο λαμπερών και σύγχρονων εμφανίσεων κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η φετινή προσέγγιση δίνει προτεραιότητα στην ελευθερία και στον χαρακτήρα, αποφεύγοντας την επιδίωξη της απόλυτης τελειότητας στο μακιγιάζ.

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Με την επιστροφή του φθινοπώρου, οι πιο ανάλαφρες αποχρώσεις του καλοκαιριού δίνουν σταδιακά τη θέση τους σε βαθύτερα χρώματα και τα χείλη αποκτούν ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο. Φέτος όμως, το φθινοπωρινό κραγιόν δεν σημαίνει απαραίτητα αυστηρό περίγραμμα και βαρύ, απόλυτα ματ αποτέλεσμα. Οι τάσεις του 2026 θέλουν περισσότερο χρώμα, αλλά και μια πιο ανεπιτήδευτη προσέγγιση στο πώς το φοράμε.

Berry, wine και oxblood: Η παλέτα του φθινοπώρου

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Αν υπάρχει μια παλέτα που ξεχωρίζει αυτή είναι τα βαθιά berry. Blackberry, mulberry, wine και oxblood βρίσκονται ανάμεσα στις αποχρώσεις που προτείνουν οι makeup artists για τη νέα σεζόν.

Ο celebrity makeup artist Tim Quinn εξηγεί στο New Beauty ότι τα χρώματα γίνονται πλουσιότερα και πιο εκλεπτυσμένα το φθινόπωρο, ξεχωρίζοντας ειδικά τα βαθιά berry χείλη. Το μυστικό για να δείχνουν σύγχρονα είναι η ισορροπία: ένα έντονο κραγιόν μπορεί να συνδυαστεί με φρέσκια επιδερμίδα και διακριτικό μακιγιάζ στα μάτια, αφήνοντας τα χείλη να γίνουν το statement στοιχείο του look.

Το κραγιόν δεν χρειάζεται να είναι «τέλειο»

Η δεύτερη μεγάλη τάση αφορά λιγότερο το χρώμα και περισσότερο τον τρόπο που το φοράμε. Τα blurred lips, με το περίγραμμα ελαφρώς σβησμένο αντί για απόλυτα σχεδιασμένο, συνεχίζουν δυναμικά και το φθινόπωρο.

Η τεχνική έχει επιρροές από την K-beauty και δημιουργεί ένα soft-focus αποτέλεσμα, σαν το κραγιόν να έχει φορεθεί για μερικές ώρες και να έχει μείνει ένα φυσικό ίχνος χρώματος. Αντί να σχεδιάσουμε με ακρίβεια τις άκρες των χειλιών, μπορούμε να απλώσουμε το χρώμα και να το «σβήσουμε» απαλά με το δάχτυλο, ώστε το τελείωμα να γίνει πιο διάχυτο.

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Αυτό αλλάζει και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να φορέσουμε τις πιο σκούρες αποχρώσεις. Ένα βαθύ μπορντό ή δαμασκηνί δεν χρειάζεται να προορίζεται αποκλειστικά για ένα βραδινό μακιγιάζ. Φορεμένο σαν stain, με μικρότερη ένταση και μαλακό περίγραμμα, μπορεί να γίνει πολύ πιο εύκολο και για την ημέρα.

Από το ματ στη βελούδινη υφή και τη λάμψη

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Ακόμη και όταν επιλέγουμε ματ κραγιόν, το αποτέλεσμα γίνεται πιο απαλό. Στις φθινοπωρινές πασαρέλες έχουν εμφανιστεί πλούσια χρώματα με σατινέ και βελούδινες υφές, αλλά και soft-focus τελειώματα που δεν δείχνουν επίπεδα ή υπερβολικά στεγνά.

Στην άλλη πλευρά βρίσκονται τα glossy χείλη. Το The Zoe Report εντοπίζει τη λάμψη ανάμεσα στις τάσεις του φθινοπώρου, επιβεβαιώνοντας ότι τα ενυδατωμένα, λαμπερά χείλη δεν χρειάζεται να μείνουν πίσω μαζί με το καλοκαίρι. Ένα gloss μπορεί να φορεθεί μόνο του ή πάνω από ένα πιο βαθύ χρώμα, αλλάζοντας εντελώς την αίσθησή του.

Η πιο ενδιαφέρουσα τάση του φθινοπώρου επομένως, ίσως δεν είναι ένα συγκεκριμένο κραγιόν αλλά η ελευθερία στον τρόπο που το φοράμε. Μπορούμε να επιλέξουμε ένα wine με βελούδινο τελείωμα, ένα berry σαν διακριτικό stain ή ένα πιο κλασικό χρώμα με λίγη λάμψη. Το ζητούμενο δεν είναι πλέον η απόλυτη τελειότητα, αλλά χείλη με χρώμα, υφή και λίγο περισσότερο χαρακτήρα.

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Με πληροφορίες από The Zoe Report, New Beauty, Good Housekeeping, Allure

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